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Σε μία «Μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας» έχει οδηγήσει η αμυντική συμφωνία της Μέκκας στην περιοχή, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας «δημιουργήθηκε για να διευρυνθεί», λέει ο Φιντάν

Ο Φιντάν, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας της συμμαχίας στην Κωνσταντινούπολη ανέφερε ότι η συμμαχία αναμένεται να συμβάλει σε «μεγαλύτερη περιφερειακή σταθερότητα».

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«Με αυτή τη συμμαχία, θα δούμε σταδιακά να αναδύεται μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή και να περιορίζεται η αβεβαιότητα», σημείωσε.

“Bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi acil bir ihtiyaçtı”



Dışişleri Bakanı Fidan: Mekke Anlaşması, bölgemizde yeni bir güvenlik ve iş birliği mimarisinin tesis edilmesi sürecini başlattı. pic.twitter.com/BKSlvxwcHA August 31, 2026

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας «συστάθηκε με στόχο την διεύρυνσή της».

Διευκρίνισε ότι η συμμαχία «δεν ακυρώνει ούτε αντικαθιστά τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από το ΝΑΤΟ, καθώς και από άλλες συμμαχίες και συμφωνίες», προσθέτοντας ότι θα συμβάλει σε «μεγαλύτερη σταθερότητα και μείωση της αβεβαιότητας» στην περιοχή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη «γενοκτονική και κατοχική προσέγγισή του».

«Αυτό δεν αποτελεί πλέον απειλή μόνο για εμάς. Είναι μια μεγάλη απειλή για ολόκληρη την περιοχή και για τη διεθνή κοινότητα. Το διεθνές σύστημα πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στην απειλή που συνιστά ο Νετανιάχου», κατέληξε.