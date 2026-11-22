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Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ελληνικά και ισραηλινά λόμπι πιέζουν την Ουάσινγκτον προκειμένου να παρεμποδίσουν την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία.

Φιντάν επισήμανε πως η ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε επιπλέον ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα πραγματοποιήσει σύντομα μια σημαντική επίσκεψη στη Λιβύη για συμβολικούς λόγους.

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O Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ο Τράμπ θέλει να δώσει τα αεροσκάφη αλλά Ελληνικά και Ισραηλινά συμφέροντα πιέζουν την Οάσιγκτον να μην αρθεί ο νόμος που έχει επιβάλει τις κυρώσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των Ρωσικών Πυραύλων S 400.

Ελληνικό και ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ευθύνονται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Άγκυρα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

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Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει το ζήτημα, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας όσο και με πιέσεις ομάδων συμφερόντων που, κατά τον ίδιο, επιδιώκουν να εμποδίσουν την επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Ουάσινγκτον στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας.

📌 “Erdoğan ve Trump arasında örnek bir ilişki var”



🗣️ Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan:



“ABD ile savunma alanında geciktirmeler kalktı. Rubio, Trump’tan ‘Bu konuyu çöz’ talimatı aldı. ABD ile yaptırımların kalkması için siyasi irade ortaya kondu. Bu İsrail’in hoşuna giden… pic.twitter.com/WAxNjO3hhz November 21, 2026

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προχώρησε, μάλιστα, σε αποκαλύψεις σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει πως η νομοθεσία που διέπει τις κυρώσεις περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Επιχειρηματολογώντας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η διατήρηση των κυρώσεων δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την απόφαση της Τουρκίας να προμηθευτεί τα ρωσικά συστήματα S-400. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα, χωρίς να αντιμετωπίσουν ανάλογα μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Υπάρχουν τόσες χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Σε πόσες από αυτές επέβαλαν οι ΗΠΑ κυρώσεις CAATSA;», διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η στάση που τηρεί η Άγκυρα απέναντι στις περιφερειακές εξελίξεις δεν είναι αποδεκτή από ορισμένες δυνάμεις, κυρίως από το Ισραήλ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ισραηλινή πλευρά και άλλοι παράγοντες επιδιώκουν να περιορίσουν τη συνεργασία της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ρητά (σ.σ. χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία) σε ελληνικό και ισραηλινό λόμπι, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνουν στην αμερικανική πολιτική σκηνή και επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσινγκτον.

Ο Φιντάν ανακοινώνει επίσης ότι ο Ερτογάν θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Λιβύη μετά από χρόνια.»

«Η επίσκεψη του Προέδρου μας στη Λιβύη είναι εξαιρετικά σημαντική από άποψη συμβολισμού.» Τόνισε ο κ Φιντάν.