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Ένας 16χρονος στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότ κυνήγησε τη μητέρα του με ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, όταν του πήρε την κονσόλα Xbox, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI (GTA 6), σύμφωνα με το NDTV.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην κομητεία Βολούσια της Φλόριντα. Σύμφωνα με καταγγελία, ο ανήλικος τρομοκρατούσε την οικογένειά του και απειλούσε πως θα κάνει κακό στα κατοικίδια ζώα του σπιτιού.

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Teen Chases Mother With Chainsaw For Taking Away Xbox During GTA 6 Release Week https://t.co/zadf9L10rl https://t.co/YcZ9kalkxw — NDTV (@ndtv) November 24, 2026

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βολούσια έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεγάλου αλυσοπρίονου μπαταρίας της εταιρείας Greenworks, με λάμα μήκους 18 ιντσών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Σε βάρος του ανήλικου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακεκριμένη επίθεση με φονικό όπλο και ο δράστης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Οικογενειακών Πόρων της Βολούσια για παροχή βοήθειας.

Αντιδράσεις

Η ανακοίνωση του σερίφη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό είναι στερητικό σύνδρομο από το GTA. Χειρότερο και από τα ναρκωτικά», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Έλεγαν πως μόλις κυκλοφορήσει το GTA 6, ο κόσμος θα αρχίσει να καταστρέφει τη ζωή του εξαιτίας του, και να που φτάσαμε. Ξεκίνησε».

Το GTA 6 κυκλοφόρησε επίσημα την Πέμπτη (19 Νοεμβρίου), προκαλώντας φρενίτιδα στην κοινότητα των gamers. Ο εξαιρετικά ρεαλιστικός εικονικός κόσμος του παιχνιδιού,ο οποίος απεικονίζει τη Φλόριντα, έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια, αλλά πολλοί ανησυχούν για τις σκηνές βίας που απεικονίζονται.

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