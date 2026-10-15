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Κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού με τον σύντροφό της, η κατηγορούμενη έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο προσέκρουσε σε δέντρα.

Ο 22χρονος σύντροφός της τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση και κατέληξε από επιπλοκές στην υγεία του οκτώ μήνες μετά το περιστατικό.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ατύχημα, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της και αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την ποινή της.

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Ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια με όχημα και επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη κρίθηκε 25χρονη γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η κατηγορούμενη, Λέιγκα Μάμπι (Leigha Maby), ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα που άγγιζε τα 177 χιλιόμετρα την ώρα εν μέσω σφοδρού διαπληκτισμού με τον 22χρονο σύντροφό της, Ντάνιελ Γουότερμαν (Daniel Waterman).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες αφότου η 25χρονη διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος. Η ένταση μεταξύ του ζευγαριού κλιμακώθηκε όταν η Μάμπι αντιλήφθηκε ότι ο Γουότερμαν αντάλλασσε μηνύματα με άλλη γυναίκα. Όπως ανέφερε η βοηθός εισαγγελέα, Μελίσα Κλαρκ, η κατηγορούμενη τηλεφώνησε σε έξαλλη κατάσταση σε φιλικό της πρόσωπο και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγαίνοντας από τον αυτοκινητόδρομο Interstate 95 στην κομητεία Φλάγκλερ της Φλόριντα και προσκρούοντας με σφοδρότητα σε σειρά δέντρων.

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Leigha Mumby was found GUILTY on both counts. GUILTY of Reckless Driving with Serious Bodily Injury and GUILTY of Vehicular Homicide. She was accused of intentionally ramming her vehicle into a tree during an argument with her boyfriend, Daniel Waterman, who later died. Mumby was sobbing during the reading of the verdict. The morning of the crash, Mumby found out she was pregnant. Daniel died 8 months after the crash, and Mumby gave birth to his baby a few days later. — Cathy Russon (@cathyrusson) October 14, 2026

Από τη σύγκρουση, ο 22χρονος συνεπιβάτης υπέστη κάταγμα στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Αφού συνήλθε από το κώμα στο οποίο είχε περιέλθει, κατέθεσε στις αρχές ότι η 25χρονη προκάλεσε εσκεμμένα τη σύγκρουση. Ο Γουότερμαν κατέληξε τον Οκτώβριο του 2025 συνεπεία επιπλοκών από πνευμονία. Η Μάμπι τραυματίστηκε ελαφρύτερα, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταγενέστερα έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Leigha Mumby was found GUILTY on both counts. GUILTY of Reckless Driving with Serious Bodily Injury and GUILTY of Vehicular Homicide. She was accused of intentionally ramming her vehicle into a tree during an argument with her boyfriend, Daniel Waterman, who later died. Mumby was sobbing during the reading of the verdict. The morning of the crash, Mumby found out she was pregnant. Daniel died 8 months after the crash, and Mumby gave birth to his baby a few days later. — Cathy Russon (@cathyrusson) October 14, 2026

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ατύχημα και όχι για εσκεμμένη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη προσπάθησε να αποφύγει την σύγκρουση την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, ενώ η ποινή που θα της επιβληθεί αναμένεται να ανακοινωθεί από το δικαστήριο το προσεχές διάστημα.

Well, we knew the trial was short, expected to last a few days…but ONE DAY? The state just rested in FL v. Leigha Mumby. The defense will have one witness. The defendant WILL NOT testify. #danielwaterman https://t.co/LcLfykwCJQ — Cathy Russon (@cathyrusson) October 13, 2026