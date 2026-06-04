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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Φλόριντα, όταν μια 35χρονη οδηγός, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε με το όχημά της ένα γκισέ παραλίας, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας, πριν καταλήξει με το αγροτικό της στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τις αρχές να συλλαμβάνουν την οδηγό επί τόπου. Σε βάρος της ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το NBC Miami, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα περίπου 65 χιλιομέτρων την ώρα όταν προσέκρουσε στο γκισέ. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, η οδηγός συνέχισε την πορεία της πάνω στην άμμο, κατευθυνόμενη προς τη θάλασσα.

Λίγα μέτρα αργότερα το αγροτικό ακινητοποιήθηκε μέσα στο νερό. Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα από το όχημα, την ώρα που φέρεται να προσπαθούσε να διαφύγει.

NEW: Drunk driver kills toll booth worker, drives truck into ocean, then released under Baker Act — now wanted for vehicular homicide



On Monday, 35-year-old Deanna Harrell was sent home early from her job in Daytona Beach Shores.



Instead of going home, she stopped at a lounge… pic.twitter.com/czaPvAYDYH — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) June 3, 2026

Ο σερίφης της κομητείας Βολούσια, δήλωσε πως η κατάσταση της οδηγού δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Όταν πλησίασα το όχημα, η μυρωδιά του αλκοόλ ήταν εξαιρετικά έντονη και γινόταν αισθητή ακόμη και από την πλευρά του συνοδηγού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη καταγράφουν τη στιγμή της πρόσκρουσης στο γκισέ και την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος προς τη θάλασσα. Παράλληλα, πλάνα από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί αποτυπώνουν τη σύλληψη της 35χρονης και τη μεταφορά της σε περιπολικό.

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Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Κατά την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η γυναίκα είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία της λόγω χαμηλής προσέλευσης πελατών και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στη συνέχεια επισκέφθηκε μπαρ της περιοχής, όπου κατανάλωσε σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήπιε δύο ποτά με ρούμι και αναψυκτικό, ένα σφηνάκι, καθώς και ένα ποτό με βότκα που είχε παρασκευάσει η ίδια πριν φύγει από το κατάστημα.

🇺🇸 #Florida. Drunk driver kills toll booth worker, drives truck into ocean, then released under Baker Act — now wanted for vehicular homicide.



On Monday, 35-year-old Deanna Harrell was sent home early from her job in Daytona Beach Shores…. pic.twitter.com/vsm7F4kj5x Advertisement June 3, 2026

Προειδοποιήσεις πριν από το δυστύχημα

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν από το θανατηφόρο περιστατικό είχαν προηγηθεί καταγγελίες πολιτών για επικίνδυνη οδήγηση.

Περίπου δέκα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, πολίτης είχε ενημερώσει τις αρχές για αγροτικό όχημα που είχε ήδη χτυπήσει γραμματοκιβώτιο και κάδο απορριμμάτων, ενώ κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και λίγο έλειψε να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο.

Λίγα λεπτά αργότερα, δεύτερη κλήση έκανε λόγο για «εμφανώς μεθυσμένο οδηγό» που οδηγούσε επικίνδυνα και πραγματοποιούσε συνεχείς ελιγμούς στον δρόμο.

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Ο σερίφης της κομητείας χαρακτήρισε θαύμα το γεγονός ότι δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα, τονίζοντας πως οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν ακόμη πιο τραγικές δεδομένων των συνθηκών και της πορείας που ακολούθησε το όχημα.

Deanna Harrell (35) reportedly was driving under the influence when she struck a beach ramp toll booth and killed the toll booth worker, Tammie Jo Barker (62), yesterday.



Ms. Harrell then attempted to flee on the beach but was detained by beach goers then eventually arrested by… pic.twitter.com/RHCHP32Jkr — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 2, 2026

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