X/Rose - Η οικογένεια της 35χρονης που δολοφόνησε τα παιδιά της στην Μασαχουσέτη

Αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων κατέθεσε ο σύζυγος μίας μητέρας από την Μασαχουσέτη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδιά και στην συνέχεια έπεσε από το κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μείνει παράλυτη.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, ηλικίας 35 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας για την δολοφονία των παιδιών της – της πεντάχρονης Κόρα, του τρίχρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν – που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Η ίδια εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους της 35χρονης να κάνουν λόγο για βαριά επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση μετά τον τοκετό, που έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε ότι ακολούθησε.

Στην αγωγή που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, ο σύζυγος της 35χρονης ισχυρίζεται ότι η κακή διαχείριση του ιατρικού προσωπικού «οδήγησε σε αυτήν την απίστευτη τραγωδία», με την Λίντσεϊ να δολοφονεί τα τρία μικρά παιδιά και στην συνέχεια να προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πηδώντας από το παράθυρο.

«Αν οι γιατροί δεν είχαν ενεργήσει με αμέλεια και αντ’ αυτού είχαν παράσχει επαρκή φροντίδα, είναι πιθανό τα παιδιά του Πάτρικ και της Λίντσεϊ να ήταν σήμερα ζωντανά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και της είχαν συνταγογραφηθεί πολλά ψυχιατρικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά, σταθεροποιητές διάθεσης και βενζοδιαζεπίνες.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα προκάλεσαν συμπτώματα παράνοιας, αυτοκτονικό ιδεασμό και έντονο φόβο να μένει μόνη της, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργαστηριακές εξετάσεις μετά τη χορήγησή τους. Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι η Κλάνσι εισήχθη στο Women & Infants Hospital για επιλόχεια κατάθλιψη, όπου το προσωπικό φέρεται να υποψιάστηκε πως η επιδείνωση της ψυχικής της υγείας συνδεόταν με υπερσυνταγογράφηση και εσφαλμένη διάγνωση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς που ερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση, η Λίντσεϊ σχεδίασε μεθοδικά την δολοφονία και την απόπειρα αυτοκτονίας, υπολογίζοντας τον ακριβή χρόνο που θα χρειαζόταν ο σύζυγός της μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειας. Παρόλα αυτά, ο Πάτρικ επιμένει ότι «δεν ήταν παντρεμένος με ένα τέρας» και ζητάει από τον κόσμο να συγχωρήσει την σύζυγό του.

