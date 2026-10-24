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Ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε για αυστηρή στάση απέναντι στους ταραχοποιούς, ενισχύοντας τα σώματα ασφαλείας με επίλεκτες μονάδες και ειδικό εξοπλισμό.

Πολλά μεγάλα μουσεία και εκθέσεις τέχνης θα παραμείνουν κλειστά, ενώ καταστηματάρχες οχυρώνουν τις επιχειρήσεις τους για να αποφύγουν υλικές ζημιές.

Οι αρχές απαγόρευσαν πολλές συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία πόλεων, περιορίζοντας τις προγραμματισμένες πορείες και τις διαδρομές των διαδηλωτών.

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70.000 αστυνομικοί θα βγουν στους δρόμους της Γαλλίας το Σάββατο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει νέα επεισόδια κοινωνικής αναταραχής, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε την Παρασκευή ότι στις δυνάμεις ασφαλείας θα συμμετέχουν και επίλεκτες μονάδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας και σε περιστατικά ομηρίας. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι έχουν υπάρξει εκκλήσεις για βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ομάδες της «ακροαριστεράς».

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«Δεν μιλάμε για μια ειρηνική, φιλική διαδήλωση», δήλωσε ο Νουνιέ στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση ανώτερων υπουργών και αξιωματούχων υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν. «Είμαστε έτοιμοι αύριο να επιδείξουμε εξαιρετικά αυστηρή στάση και δεν θα ανεχτούμε τίποτα».

Κλειστά μουσεία και εκθέσεις

Μεγάλα μουσεία, μεταξύ των οποίων το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Πικάσο και το Grand Palais, όπου φιλοξενείται μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον Σεζάν, θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο. Η Art Basel, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, άνοιξε για το κοινό την Παρασκευή, αλλά μόνο για μία ημέρα, καθώς ο φόβος νέων επεισοδίων οδήγησε τους διοργανωτές στην ακύρωση του προγράμματος του Σαββατοκύριακου.

Οι καταστηματάρχες στο Παρίσι οχυρώνουν τα καταστήματά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), ένα από τα επίκεντρα των επεισοδίων του περασμένου Σαββατοκύριακου, ένα υποκατάστημα τράπεζας και άλλες επιχειρήσεις έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινα πάνελ, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενες λεηλασίες.

Ο Μακρόν και η κυβέρνησή του δυσκολεύονται να διαχειριστούν μια κρίση που τους αιφνιδίασε, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του. Η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι «έχασε τον έλεγχο» των εκτεταμένων ταραχών του περασμένου Σαββάτου.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, εξετράπησαν όταν ομάδες αποφασισμένων ταραχοποιών έδρασαν στο περιθώριό τους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εκτεταμένα επεισόδια βίας και λεηλασίες στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λιόν και άλλες πόλεις. Στη Λιμόζ, το δημαρχείο πυρπολήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές.

«Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι στους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και όλους όσοι διαπράττουν πράξεις βίας», δήλωσε ο Νουνιέ, προσθέτοντας ότι, πέρα από τους 10.000 επιπλέον αστυνομικούς, η επιχείρηση θα περιλαμβάνει εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση, τεθωρακισμένα οχήματα, έφιππη αστυνομία, ελικόπτερα και drones.

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Διαδηλώσεις αναμένονται σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο, αν και αρκετές πόλεις έχουν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις ή έχουν επιβάλει αλλαγές στις προγραμματισμένες διαδρομές τους, προκειμένου να προστατεύσουν καταστήματα και δημόσια κτίρια.

Τα κέντρα της Λυόν και ορισμένων ακόμη μεγάλων πόλεων θα είναι απαγορευμένες ζώνες για τους διαδηλωτές. Στο Παρίσι, οι αρχές έδωσαν άδεια για πορεία συνδικάτου σε περιορισμένη διαδρομή στα ανατολικά της πρωτεύουσας, μεταξύ των πλατειών Βαστίλης και Nation, η οποία θα παρακάμπτει το κέντρο της πόλης.

Ωστόσο, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για συγκεντρώσεις στο Παρίσι που είχαν καταθέσει η UNEF, το μεγαλύτερο φοιτητικό συνδικάτο της Γαλλίας, και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», οι πανεθνικές κινητοποιήσεις του οποίου είχαν συγκλονίσει τη χώρα το 2018. Το κίνημα σχεδιάζει περίπου 600 μικρότερες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο.

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Με πληροφορίες από: theguardian.com

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