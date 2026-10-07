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Ο ίδιος κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νυνέζ να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση της έντασης και σε διαπραγματεύσεις.

Ο δήμαρχος κατέκρινε τη διαχείριση των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομική βία εντείνει την αγανάκτηση των μαθητών.

Οι μαθητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις προβληματικές συνθήκες φοίτησης στα σχολεία της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τις αναταραχές στη μετανάστευση, αν και τα αιτήματα των μαθητικών οργανώσεων επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέματα εκπαίδευσης.

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Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί και στέλεχος της Ανυπότακτης Γαλλίας, Μπαλί Μπαγιαγκόκο, δέχθηκε δακρυγόνα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της μαθητικής διαδήλωσης στο Παρίσι. Παρών στην πορεία, κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Λοράν Νυνέζ, Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, να «αποκλιμακώσουν» την κατάσταση και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Ένα τρίτο κύμα κινητοποιήσεων με επεισόδια

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μαθητές διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων. Στο Παρίσι, ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί βρισκόταν στην πορεία, και δέχθηκε δακρυγόνα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται να δυσκολεύεται να κινηθεί, ενώ του χορηγείται φυσιολογικός ορός για να ανακουφιστούν τα μάτια του.

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Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis, se trouvait à la mobilisation du 6 octobre à Paris et a été touché par du gaz lacrymogène. Il a appelé à la désescalade de la violence et a demandé au gouvernement des réponses concrètes à la colère lycéenne.



🎥Stéphane Garabed pic.twitter.com/ObzDX7hPEm — M6 Info (@m6info) October 6, 2026

Ο ίδιος κάλεσε σε αποκλιμάκωση της βίας και ζήτησε από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις στην οργή των μαθητών.

«Πρέπει να καλέσουν ξεκάθαρα σε αποκλιμάκωση και να ανακοινώσουν αμέσως την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις μαθητικές οργανώσεις», δήλωσε.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Η δράση της αστυνομίας δεν θα αποτελέσει ποτέ πολιτική απάντηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι καταδικάζει τόσο τις επιθέσεις που δέχθηκε ο ίδιος όσο και τον τρόπο με τον οποίο, όπως διαπίστωσε, επιχειρούσαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δράση της αστυνομίας εντείνει την αγανάκτηση και δημιουργεί αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ανθρώπους που δέχονται δακρυγόνα χωρίς λόγο, ή ακόμη και ανθρώπους που ξυλοκοπούνται και τραυματίζονται σοβαρά».

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«Κινδυνεύουμε να έχουμε ένα δράμα. Αν υπάρξει μια ανθρώπινη τραγωδία, η Δημοκρατία θα το έχει και αυτό στην πλάτη της», προειδοποίησε.

Τι δήλωσε ο Τραμπ για τα επεισόδια τη Γαλλία

Στις κινητοποιήσεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε τις αναταραχές στη Γαλλία στη «μαζική μετανάστευση» και το Ισλάμ, υποστηρίζοντας ότι «δεν πρόκειται για τα σχολεία». Οι μαθητικές οργανώσεις, ωστόσο, έχουν θέσει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις προβληματικές υποδομές και τις συνθήκες φοίτησης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε:

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«Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα άλλο από ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν αφορά τα σχολεία, αφορά το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα!»

Με πληροφορίες από: rtl.fr

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