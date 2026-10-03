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Σοβαρά επεισόδια περιλαμβάνουν τον τραυματισμό μαθητών, επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών και αστυνομικών, καθώς και τον ολοκληρωτικό εμπρησμό του Γυμνασίου Φρανσουά Ραμπελαί στην πόλη Μετς.

Παράλληλα, καταγγελίες αναφέρουν τη συμμετοχή αστυνομικών σε πράξεις βανδαλισμού, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη με τη συμμετοχή μαθητών και νεαρών ατόμων στις κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό του 2027, των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των συνθηκών λειτουργίας στα σχολεία.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν κάλεσε σε νέα μαζική κινητοποίηση για τις 6 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων.

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Περιστατικά άγριας βίας καταγράφονται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις και οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν συγκρούσεις και επεισόδια με συμμετοχή τόσο διαδηλωτών όσο και αστυνομικών, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε χιλιάδες.

Μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που αναφέρθηκαν είναι ο τραυματισμός μαθητή, ο οποίος έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα, καθώς και η επίθεση σε αστυνομικό από πλήθος μαθητών, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος φέρεται να είχε κρατήσει το κεφάλι μαθητή μέσα σε νερό. Παράλληλα, στη Μασσαλία ένας 15χρονος συνελήφθη, καθώς χρησιμοποίησε φλογοβόλο εναντίον γυναίκας που προσπάθησε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ, ενώ στη νότια Γαλλία καθηγητής δέχθηκε επίθεση με βενζίνη και απόπειρα να του βάλουν φωτιά.

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🇫🇷 | Des #jeunes ont mis le feu au #collège François-Rabelais, à #Metz, provoquant un important #incendie. Les faits surviennent dans un contexte de #blocus et des #emeutes qui touchent des centaines de #lycée à travers la #France 🔥 pic.twitter.com/UknjKrwVNY — Instant Actu (@Inst_Actu) October 2, 2026

Το βράδυ της Παρασκευής, το Γυμνάσιο Φρανσουά Ραμπελαί στην πόλη Μετς της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες, κάηκε ολόκληρο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, καταγγελίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και για τη στάση αστυνομικών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να συμμετείχαν σε καταστροφές, μεταξύ άλλων πετώντας πέτρες και σπάζοντας βιτρίνες. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, εκτός από μαθητές, και νεαρά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Police fired tear gas at students protesting classroom conditions and funding as unrest spread across France, with some teachers calling students' demands legitimate https://t.co/1owKHMhIlm pic.twitter.com/cnpkg2lGgg — Reuters (@Reuters) October 3, 2026 🇫🇷🔥🚨 Les manifestations lycéennes dégénèrent en France : environ 400 lycées fermés, des milliers d’interpellations et des affrontements avec la police. pic.twitter.com/pirUs55sEu — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 2, 2026

Νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες

Οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν να καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου. Στη διαδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχε ήδη ανακοινωθεί συγκέντρωση των «κίτρινων γιλέκων».

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Incendies, violence et centaines d'arrestations alors que la France est secouée par des manifestations étudiantes réprimées par une police toujours plus violente https://t.co/aVXXzxTGvN pic.twitter.com/eiECmIgHug — Olivier🚀Dassonville (@TheDarkPixel) October 3, 2026

Οι περικοπές στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού και εξαπλώθηκαν σε άλλες πόλεις, αποκτούν ευρύτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιούνται στον απόηχο των περικοπών που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2027. Για την εκπαίδευση προβλέπεται κονδύλι 65,53 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό και χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ υποστηρίζει ότι ο τομέας παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα, αποδίδοντας τη χαμηλότερη αύξηση στη μείωση του αριθμού των μαθητών.

Πηγή: Reuters

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, ο συνωστισμός στις τάξεις και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Στο Σεν-Σαιν-Ντενί, νομός βορειοανατολικά του Παρισιού, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, δύο στα τρία λύκεια συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ, σύμφωνα με έρευνα του συνδικάτου, τα δύο τρίτα των σχολείων του νομού έχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

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Παρότι η Γαλλία κατατάσσεται στη μεσαία κατηγορία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπαίδευση, η μέση δαπάνη ανά μαθητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία δεκαετία. Το 2024 ανερχόταν σε 11.660 ευρώ, έναντι 11.910 ευρώ το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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