Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών λυκείου στη Γαλλία με αφορμή τις συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, προκαλώντας έντονη κοινωνική αναταραχή.

Οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια βίας, οδηγώντας σε περισσότερες από 5.000 συλλήψεις από την έναρξη του κινήματος έως σήμερα.

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων απορρίπτουν τα κυβερνητικά μέτρα ως ανεπαρκή και καλούν σε κλιμάκωση των αντιδράσεων με νέες διαδηλώσεις την ερχόμενη Τρίτη.

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει τη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά των μαθητών, ζητώντας την αναστολή συγκεκριμένων όπλων ελέγχου πλήθους.

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Νέες κινητοποιήσεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται και τους διοργανωτές των διαδηλώσεων να ζητούν τη συνέχιση του κινήματος την Τρίτη λόγω απουσίας «συγκεκριμένων μέτρων».

Το κίνημα, που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις.

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Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί καταδίκασε «την αστική βία», την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία».

Επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και εν μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.

Absolute chaos across France:



625 arrests

83 police officers attacked

32 teachers injured

Hundreds of schools burned down

Vehicles and churches set on fire



North African and far-left students have declared war against the French state. pic.twitter.com/zTSE5L0vFU — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 1, 2026

Μόνο χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις—από τη Δευτέρα οι συλλήψεις συνολικά ξεπερνούν τις 5.000–, ανακοίνωσε το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις—μείωση της τάξης του 30%— και καταγράφηκαν περιστατικά αστικής βίας κοντά σε 158 σχολεία: ρίψη αντικειμένων και συγκρούσεις με στόχο τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και περαστικούς…».

«Τρίτη πράξη την Τρίτη»

Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε, αφού συναντήθηκε με τους διοργανωτές του κινήματος, την επικείμενη εφαρμογή «ενός σχεδίου δράσης» για την «επιτάχυνση της αντικατάστασης» εκπαιδευτικών, ιδίως για την πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.

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Όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα, σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε «μια εις βάθος εργασία», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα είναι σε θέση να λάβει απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) απάντησε καλώντας «σε συνέχιση της κινητοποίησης (…) και στη συμμετοχή (των μαθητών) στην τρίτη πράξη την Τρίτη», ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ριάντ Ρανί.

🇫🇷 – France’s school unrest is no longer a classroom dispute. It has turned into urban violence, and the official refusal to say who is in the streets is part of the problem.



Blockades that began over overcrowded classes, missing teachers and decaying buildings have spread… pic.twitter.com/oaZm2ATV4p Advertisement October 2, 2026

Συνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, «μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών».

Ταραχές και επεισόδια

Και η χθεσινή ημέρα αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια. Στη Λα Σιοτά «ένας εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη οικειοθελώς και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα», σύμφωνα με τις αρχές.

Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και δυνάμεων επιβολής της τάξης ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις, κυρίως στο Στρασβούργο, όπου η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του πρύτανη, και στο Παρίσι.

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Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία «κατήγγειλε τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών λυκείου που διαδηλώνουν και ζήτησε την αναστολή της χρήσης εκτοξευτών σφαιρών άμυνας (LBD)».

Το μη θανατηφόροι όπλο αυτό, που χρησιμοποιείται από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης για τον έλεγχο του πλήθους και την αντιμετώπιση ταραχών, είναι αμφιλεγόμενο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που μπορεί να προκαλέσει.

France school protests rage on as students decry police repression



Qassem Hassan reports from Paris.



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Σχεδόν 400 λύκεια (από τα 3.700 της χώρας) παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή.

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Το κόστος των ζημιών στα λύκεια αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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