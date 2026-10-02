Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότερα από 400 λύκεια στη Γαλλία παραμένουν κλειστά λόγω μαθητικών κινητοποιήσεων που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στον τομέα της εκπαίδευσης και τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Οι διαδηλώσεις έχουν λάβει βίαιη τροπή σε αρκετές πόλεις, οδηγώντας τις αρχές σε 2.000 συλλήψεις και προκαλώντας τον τραυματισμό 65 μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει την κλιμάκωση της βίας και την παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε τους γονείς να αποζημιώσουν τις υλικές ζημιές.

Συνδικαλιστικές ενώσεις εκπαιδευτικών προκήρυξαν απεργιακές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς τους μαθητές που αντιδρούν στις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

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Χάος στη Γαλλία καθώς κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις μαθητών Λυκείων και οι καταλήψεις σε πάνω από 400 σχολεία, με τους μαθητές να διεκδικούν κονδύλια για την Παιδεία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν κάλεσμα και στους εκπαιδευτικούς να κατέβουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλευρό των παιδιών, καθώς η κυβέρνηση Μακρόν έχει στρέψει εναντίον τους τις δυνάμεςι ασφαλείας.

Στο Στρασβούργο οι συγκρούσεις με την αστυνομία είχε αως αποτέλεσμα την ρήψη δακρυγόνων ενώ στη Μασσαλία οι μαθητές εκτοξεύτηκαν πυροτεχνληματα ενώ στη Ρεν πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

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Διαδηλωτές στο Παντέν, στα περίχωρα του Παρισιού, έβαλαν φωτιά σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, προτού τραπούν σε φυγή.

Έπειτα από μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες, πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί «εξωτερικοί παράγοντες».

Σε απεργία και οι δάσκαλοι

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές.

Μαθητές στην περιοχή του Παρισιού, με τους οποίους μίλησε το πρακτορείο Ρόιτερς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν πως δεν σκόπευαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σήμερα λόγω της κλιμακούμενης βίας.

Στο μεταξύ, συνδικαλιστικές ενώσεις προκήρυξαν για την Τρίτη απεργιακές κινητοποιήσεις δασκάλων, μία εβδομάδα έπειτα από ανάλογες κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

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🇫🇷 France’s latest riots didn’t come out of nowhere. They started with angry high school students and years of frustration over the state of their schools.



For about a week, teenagers aged 15 to 18 have been blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026

«(Η βία) είναι λυπηρή, αλλά… όταν τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα επί χρόνια και δεδομένου του πολιτικού και γεωπολιτικού πλαισίου, διαμορφώνονται συνθήκες που προκαλούν… στους μαθητές πραγματικό άγχος», δήλωσε η εκπαιδευτικός Σαντρά Σαμπέν-Σελέρ.

Υπουργός ζητά από γονείς να πληρώσουν αποζημιώσεις

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες, καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

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Ο Νταρμανέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι, προσθέτοντας ότι οι γονείς όσων προκαλούν ζημιές σε περιουσίες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις.

Τετρακόσια λύκεια — περίπου ένα στα δέκα — παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Ζεφρέ προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις.

🇫🇷 Mass riots escalating across France



Despite bans on gatherings outside closed lycées, clashes with police have continued since morning in Paris, Lyon, Marseille, Rennes, and other cities.



More than 400 schools are fully closed today over damage and threats to staff. Pupils… pic.twitter.com/tmadn01Cgm Advertisement October 2, 2026

Οι μαθητές που έχουν αποκλείσει τα λύκειά τους εκφράζουν οργή για τον συνωστισμό που επικρατεί στις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα κατεστραμμένα κτίρια, καταγγέλλοντας χρόνια υποεπενδύσεων.

«Είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις τάξεις, το διάλειμμα μιας ώρας για το μεσημεριανό είναι πολύ σύντομο για να προλάβουμε όλοι να πάρουμε φαγητό», δήλωσε η 15χρονη Κεσιά στο Reuters, στη συνοικία Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, προτού φύγει άρον άρον, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που παρουσίασε η κυβέρνηση χθες, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.

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Η εκπαίδευση αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο έτος, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

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