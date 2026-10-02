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Σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν νεαρό να προσβάλλει το άγαλμα, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων δημοσίευσε μήνυμα απολογίας για την πράξη του.

Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε το περιστατικό ως απαράδεκτη πράξη και ανακοίνωσε την πρόθεση του δήμου να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο άγαλμα το συντομότερο δυνατό.

Οι τοπικές αρχές και η χωροφυλακή διενεργούν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι φθορές στο μνημείο.

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Σάλο έχει προκαλέσει στην Κορσική της Γαλλίας ο βανδαλισμός αγάλματος της Παναγίας σε κεντρικό σημείο του Πόρτο-Βέκιο, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι ζημιές.

Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 24 ετών, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ένας από τους δύο φέρεται να απολογήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι ήταν «εντελώς λιώμα». Το άγαλμα εντοπίστηκε κατεστραμμένο χθες το πρωί, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο καταγράφει έναν νεαρό να σκαρφαλώνει στο άγαλμα και να κάνει άσεμνες κινήσεις, πριν επιχειρήσει, όπως φαίνεται, να το αποσπάσει από τη βάση του.

Deux hommes de 21 et 24 ans profanent une statue de la Vierge. → https://t.co/YuFaLspgGf pic.twitter.com/Bd53Iul36e October 2, 2026

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, το άγαλμα, το οποίο βρισκόταν στη νότια είσοδο της πόλης, είχε αποσπαστεί από τη βάση του και βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος. Η χωροφυλακή έχει αναλάβει την έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί με ακρίβεια τι συνέβη και ποιοι ευθύνονται για τις φθορές.

Καταδίκη από τον δήμαρχο – Θα αντικατασταθεί το άγαλμα

Ο δήμαρχος του Πόρτο-Βέκιο, Ζαν-Κριστόφ Ανζελινί, καταδίκασε μέσω των κοινωνικών δικτύων τον βανδαλισμό, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απαράδεκτη πράξη» και εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί το 2020, κατά την έναρξη της πρώτης θητείας του δημάρχου, έπειτα από πρωτοβουλία του αββά Κονστάν, και έκτοτε αποτελούσε χαρακτηριστικό σημείο στον κυκλικό κόμβο Stabiacciu.

Η ενορία του Πόρτο-Βέκιο και ο δήμος ενημερώθηκαν για την καταστροφή το πρωί της Πέμπτης και προχώρησαν στην υποβολή μήνυσης. Όπως ανακοίνωσε ο Ανζελινί, το άγαλμα πρόκειται να αντικατασταθεί «το συντομότερο δυνατό».

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Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media

Κατά τη διάρκεια της ημέρας άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τα οποία, σύμφωνα με τον δήμαρχο, φέρονται να έχουν καταγραφεί από τους ίδιους τους δράστες.

Σε ένα από αυτά διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας, εμφανώς σε κατάσταση μέθης, να ανεβαίνει πάνω στο άγαλμα της Παναγίας και να φαίνεται ότι μιμείται σεξουαλική πράξη, ενώ ένα δεύτερο άτομο τον καταγράφει.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε η γνησιότητα του συγκεκριμένου βίντεο ούτε η άμεση σύνδεσή του με τις φθορές που διαπιστώθηκαν στο άγαλμα.

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«Συγγνώμη, για όσα είδατε ήμουν εντελώς λιώμα»

Χρήστης του Snapchat, ο οποίος φέρεται να είναι ο νεαρός που εμφανίζεται στα βίντεο, δημοσίευσε στη συνέχεια μήνυμα απολογίας.

«Συγγνώμη για όσα είδατε, ήμουν εντελώς λιώμα. Ξέρω ότι πρόκειται για έλλειψη σεβασμού, ακόμη κι αν δεν είμαι θρησκευόμενος. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από όσους προσέβαλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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