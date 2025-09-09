Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία ο Μακρόν αποδέχτηκε. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, λόγω της αποτυχίας του να εκπληρώσει μια κεντρική υπόσχεση: να προωθήσει ένα μη δημοφιλές σχέδιο για τον έλεγχο του διογκούμενου ελλείμματος της Γαλλίας.

Πριν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού προειδοποίησε τους βουλευτές ότι η απομάκρυνσή του δεν θα έλυνε τα προβλήματα της χώρας. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα», είπε. «Η πραγματικότητα θα παραμείνει αμείλικτη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αβάσταχτο, θα γίνει ακόμα βαρύτερο και πιο δαπανηρό».

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει τώρα τη διπλή πρόκληση να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από το οικονομικό τέλμα, ενώ παράλληλα να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που προετοιμάζεται για μαζικές διαμαρτυρίες.

Την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μπλοκαρίσματα αυτοκινητοδρόμων, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει μια ευρύτερη απεργία υπό την ηγεσία των συνδικάτων.