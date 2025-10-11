Αίσθηση προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να επανατοποθετήσει στη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας τον Σεμπαστιάν Λεκορνί — και μάλιστα μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την παραίτησή του, ύστερα από θητεία μόλις 27 ημερών. Εξίσου εντυπωσιακό θεωρήθηκε και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λεκορνί αποδέχθηκε την πρόταση, παρά την πρόσφατη αποχώρησή του.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γαλλικής Le Figaro, ο Λεκορνί έθεσε συγκεκριμένους όρους στον Γάλλο πρόεδρο προκειμένου να επιστρέψει στο Ματινιόν, με βασικότερο όλων να μην συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση κανένα πρόσωπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί «δελφίνος» για το προεδρικό μέγαρο.

Η Le Figaro αναφέρει πως ο Λεκορνί εκμυστηρεύθηκε σε στενό του συνεργάτη ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Μακρόν «από αίσθηση καθήκοντος», παρότι κατά την παραίτησή του είχε δηλώσει ότι «η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί».

«Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί. Αλλά για να εκπληρώσει την αποστολή του, απαίτησε ότι η επόμενη κυβέρνησή του να μην περιλαμβάνει κανέναν πιθανό υποψήφιο για πρόεδρο της Γαλλίας, χωρίς καμιά εξαίρεση», γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Στο ίδιο δημοσίευμα κατονομάζονται μάλιστα δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία: ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιώ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν.

Όπως σημειώνει η Le Figaro, ο Λεκορνί θεωρεί τον όρο αυτόν απολύτως απαράβατο, καθώς πιστεύει ότι είναι κρίσιμος για την επίτευξη του βασικού του στόχου: την υπερψήφιση του προϋπολογισμού. «Δίνει χρονικό πλαίσιο τριών μηνών για να το πετύχει», προσθέτει η εφημερίδα.

Πέρα από αυτό, ο Λεκορνί φέρεται να έθεσε και έναν δεύτερο όρο στον Μακρόν: όλα τα σημαντικά ζητήματα να τεθούν σε διάλογο με την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού — της ίδιας που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της πρόσφατης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του 2026 για τη Γαλλία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Το πρώτο μήνυμα του Λεκορνί

Μετά την ανακοίνωση της επανατοποθέτησής του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι -εκ του καθήκοντός μου- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα της ζωής των συμπατριωτών μας».

Και συνέχισε: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια, που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας. Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

– Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους.

– Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα.

– Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

– Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

