Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 20 συλλήψεις υπόπτων, αναφορικά με τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί από τις 13 Απριλίου και έπειτα ενάντια φυλακών και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Προς ώρας, έχουν περάσει χειροπέδες σε 22 άτομα σε Παρίσι, Μασσαλία, Λιόν και Μπορντό, όπως ενημέρωσε η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

A wave of coordinated attacks has struck prison facilities across France. Staff vehicles were torched, gates set on fire, and bullets from a Kalashnikov fired at a facility in Toulon. The acronym “DDPF” — Defending the Rights of French Prisoners — was tagged at several scenes.… pic.twitter.com/rHuGvKk1uo