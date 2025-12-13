Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τη Γαλλία κατάφερε να ξεχωρίσει στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της χριστουγεννιάτικης διαφήμισης, παρουσιάζοντας ένα viral βίντεο με πρωταγωνιστή έναν… χορτοφάγο λύκο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως.

Πρόκειται για τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Intermarché, η οποία έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τη συγκινητική προσέγγισή της στη φιλία και την ανατροπή στερεοτύπων, αλλά και για την επιλογή της να βασιστεί σε ανθρώπινους ηθοποιούς και παραδοσιακό στούντιο animation. Η διαφήμιση είναι δημιούργημα της γαλλικής εταιρείας κινουμένων σχεδίων Illogic και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες που πρωταγωνιστούν αρνητικά τις τελευταίες ημέρες (π.χ. McDonald’s) επειδή έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Με μουσική υπόκρουση το τραγούδι « Le mal aimé» («Μη αγαπητός») του Γάλλου τραγουδιστή Κλόντ Φρανσουά, το βίντεο αφηγείται την ιστορία ενός λύκου που μεταμορφώνεται από τρομακτικό αρπακτικό του δάσους σε έναν αγαπητό χορτοφάγο σεφ. Ο πρωταγωνιστής μαζεύει μανιτάρια και μούρα, ετοιμάζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο ανοιχτό σε όλα τα πλάσματα του δάσους.

To πασίγνωστο στις γαλλοφωνες χώρες τραγούδι είναι το κερασάκι στη τούρτα στο γαλλικό σποτάκι καθώς οι στίχοι του αναφέρουν:

“Εχω αναγκη να με αγαπήσουν

Αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει

Τι ελπίζω και τι λαχταρώ

Ποιος θα μπορούσε να μου πει ποιος είμαι;

Και φοβάμαι τόσο πολύ

Όλη μου τη ζωή μήπως παρεξηγηθώ

Επειδή σήμερα δεν αισθάνομαι ότι με αγαπούν

Δεν με αγαπούνε”….

Την απήχηση της καμπάνιας σχολίασε και ο πρόεδρος της Intermarché, ο οποίος σε ανάρτησή του στο LinkedIn σημείωσε πως «ο “μη αγαπητός” λύκος μας είναι πλέον αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο».

Όπως αποκάλυψε, το βίντεο δημιουργήθηκε στη διάρκεια του τελευταίου έτους από μια ομάδα περίπου 100 ανθρώπων, υπό την καθοδήγηση της εταιρείας animation Illogic Studios, με έδρα το Μονπελιέ. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει στο ενεργητικό της και την ταινία μικρού μήκους «Garden Party», η οποία είχε προταθεί για Όσκαρ το 2018.