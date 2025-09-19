Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην Γάζα και συγκερκιμένα στην πόλη αυτής όπου διεξάγει μεγάλες χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια στιγμή ομως το Ισραήλ φαίνεται πως κλείνει τη δεύτερη διαδρομή εκκένωση, που είχε ανοίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τους εντατικούς βομβαρδισμούς τους στην πόλη της Γάζας, όπου έχουν εξαπολύσει μείζονα χερσαία επιχείρηση, προκαλώντας εκτοπισμούς πολιτών προς το νότιο του παλαιστινιακού θύλακα. Και ενώ το δράμα στην Γάζα συνεχίζεται το ΣΑ του ΟΗΕ απέτυχε για πολλοστή φορά να υιοθετήσει έν ψήφισμα, αφού και πάλι οι ΗΠΑ άσηκαν βέτο.

Παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο εγκαταλείπει την πόλη με κάθε μέσο, όπωςο κάρα και γαϊδούρια, με τα υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, ανέφερε ότι είδε ένα συνεχές ρεύμα Παλαιστινίων να κατευθύνονται νότια κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στην πόλη, αλλά ότι εκατοντάδες χιλιάδες παρέμειναν στην πόλη εγκλωβισμένοι.

«Τα πράγματα εκεί, και οι σκηνές στο δρόμο προς την πόλη της Γάζας, είναι κάτι παραπάνω από καταστροφικές», είπε στο BBC. «Μια συνεχής ροή ανθρώπων [διασχίζει] από τον βορρά προς τον νότο, πολλοί με τα πόδια. Μέσα στην πόλη της Γάζας, είναι ακόμα πολύ γεμάτο επειδή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που εξακολουθούν να παραμένουν εκεί». Είπε ότι είδε επίσης πολλαπλά ισραηλινά πλήγματα. «Ήταν στην πραγματικότητα ένα συνεχές χτύπημα μετά το χτύπημα όσο ήμασταν εκεί».

«Θεέ, στείλε έναν πύραυλο»

Εξαπολύονται «πυρά πυροβολικού, αεροπορικές επιδρομές, πυρά από μικρά και μεγάλα drones. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», περιγράφει η Αγιά Άχμαντ, 32 χρονιών, που ζει με 13 μέλη της οικογένειάς της στη συνοικία Νάσερ, στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, δήλωσε πως στη δομή υγείας διακομίστηκαν τα πτώματα 33 ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

«Η στρατιωτική εισβολή και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης στη βόρεια Γάζα προκαλούν νέα κύματα εκτοπισμών, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να στοιβάζονται σε ολοένα συρρικνούμενη περιοχή», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Τα νοσοκομεία, ήδη κατακλυσμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς η κλιμάκωση της βίας αποκλείει την πρόσβαση κι εμποδίζει τον ΠΟΥ να κάνει παραδόσεις προμηθειών που θα έσωζαν ζωές», πρόσθεσε.

«Πλήθη παντού, οι κρότοι των εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς βαδίζουν φορτωμένοι με υπάρχοντά τους», συνόψισε ο Σάντι Τζαουάντ, 47 ετών, που έφυγε από το σπίτι του προχθές Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του.

Στον δρόμο, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και προσευχήθηκε: «θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος αφότου άρχισε η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η οποία καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 714η ημέρα.

Έκτο βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας – «Σας ζητούμε συγγνώμη που αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά σας»

Και ενώ όλα αυτά εκτυλίσσονται στη Γάζα, οι HΠΑ – ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο – άσκησαν βέτο για ακόμη μια φορά χθες σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ για άλλη μια φορά χθες Πέμπτη δεν επέτρεψε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κειμένου το οποίο αξίωνε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας οργισμένες κι αγανακτισμένες αντιδράσεις άλλων κρατών μελών, που δεν ήθελαν να εγκαταλειφθεί το σχέδιο απόφασης αυτό, παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Είναι «ζοφερή στιγμή» για το ΣΑ, έκρινε ο πρεσβευτής του Πακιστάν Ασίμ Ιφτιχάρ Άχμαντ. «Ο κόσμος βλέπει. Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά, η αγωνία των μανάδων να συνταράσσει τη συνείδησή μας», συμπλήρωσε υποσχόμενος πως θα «συνεχίσουμε να δρούμε, να μιλάμε».

«Σας ζητούμε συγγνώμη που αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά σας», αναφέρει ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπενζαμά, απευθυνόμενος στον πληθυσμό της Γάζας. «Σας ζητούμε συγγνώμη που ο κόσμος μιλά για δικαιώματα, αλλά αρνείται τα δικά σας, των Παλαιστινίων».

Τα περισσότερα μέλη του ΣΑ δεν κρύβουν πλέον την απόγνωσή τους, την εκφράζουν ολοένα πιο συχνά, μπροστά στην αδυναμία να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ επί σχεδόν δυο χρόνια.

Η πρώτη εκδοχή του κειμένου απαιτούσε κυρίως την άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον θα βοηθούσε απόφαση επικεντρωμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα του οργάνου το οποίο είναι προορισμένο να υπερασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο — και σε κάθε περίπτωση θα εμποδιζόταν από τις ΗΠΑ.

Το σχέδιο το οποίο απορρίφθηκε χθες (14 ψήφοι υπέρ, μια κατά) αξίωνε να τερματιστούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», όπως και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.