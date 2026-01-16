Σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου της γραμμής και μιας μηχανής τρένου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 10 σήμερα (16/1) στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», 2 είναι βαριά τραυματίες και άλλοι 6 είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Schwerer Unfall im Hamburger Hafen. Zug kollidiert an der Nippoldstraße mit Linienbus. 1 Toter – mehrere Verletzte – Großeinsatz der Feuerwehr.



Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/RRBdN5p6Fn January 16, 2026

Ο οδηγός της λοκομοτίβας δεν έπαθε τίποτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».

Nach dem schrecklichen Unfall im Hamburger Hafen. Ermittlungen der Polizei zur Unglücksursache dauern an. Nippoldstraße bleibt vorerst gesperrt.



Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/n67gHbqxyR — R_G_ (@CrimeNewsHH) January 16, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)