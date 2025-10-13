Ένα μεγάλο «ευχαριστούμε» ήταν γραμμένο στην παραλία του Τελ Αβίβ, εν όψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ισραήλ, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιστροφής των ομήρων από τη Χαμάς.

Ο Τραμπ έχει φτάσει στο Τελ Αβίβ. Μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ, ο Τραμπ θα κατευθυνθεί στην Αίγυπτο για μια σύνοδο στην οποία θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες χωρών. Κατευθυνόμενος προς την περιοχή ο Τραμπ δήλωσε πως «ο πόλεμος τελείωσε» στη Γάζα.

When President Trump lands shortly in Israel, he’ll be welcomed by a massive banner along Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home. pic.twitter.com/rispGoH2j3 — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 13, 2025

BREAKING: President Trump lands in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/f8riqLu8Pq October 13, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι επτά όμηροι είχαν αφεθεί ήδη ελεύθεροι από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση και ήταν πλέον με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σημειώνεται πως η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα με του 20 ομήρους που θα αφήνονταν σήμερα Δευτέρα, οι οποίοι κρατούνταν στη Γάζα από την τρομοκρατική επίθεση που είχε εξαπολύσει στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την «επιστροφή στα σπίτια τους» των επτά ομήρων. «Καλή επιστροφή στο σπίτι», ανέφερε το υπουργείο σε μια σειρά από επτά μηνύματα στο Χ συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες των επτά ομήρων: Ματάν Άνγκρεστ, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Αλόν Οχέλ.