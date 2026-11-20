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Παρά τη δημοτικότητα της ιστορίας, οι ιστορικοί δεν έχουν βρει αποδείξεις για την πραγματική ύπαρξη του προσώπου, θεωρώντας τον μύθο προϊόν παλαιότερων αφηγήσεων και τοπικών παραδόσεων.

Η φιγούρα του Τέλλου καθιερώθηκε ως διαχρονικό σύμβολο της ελευθερίας και της αντίστασης απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας μέσα από τη λογοτεχνία, το θέατρο και την τέχνη.

Παρόλο που η ίδρυση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ήταν αποτέλεσμα σύνθετων πολιτικών και στρατιωτικών διεργασιών, ο θρύλος εξακολουθεί να εμπνέει σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελβετικής ταυτότητας.

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Ένας πατέρας στέκεται απέναντι από το μικρό παιδί του. Στο κεφάλι του αγοριού έχουν τοποθετήσει ένα μήλο. Ο πατέρας κρατά μια βαλλίστρα και πρέπει να σημαδέψει το φρούτο χωρίς να τραυματίσει τον γιο του.

Αν αστοχήσει, η τιμωρία θα είναι ο θάνατος.

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Δεν πρόκειται για σκηνή που επινόησε κάποιος σύγχρονος σεναριογράφος. Είναι ένας από τους διασημότερους θρύλους της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ο πρωταγωνιστής είναι ο Γουλιέλμος Τέλλος, ο θρυλικός Ελβετός τοξότης που συνδέθηκε με την αντίσταση απέναντι στην εξουσία των Αψβούργων.

Η παράδοση τοποθετεί το περίφημο περιστατικό στις 18 Νοεμβρίου 1307, στην πόλη Άλτντορφ της σημερινής Ελβετίας.

Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμη πιο συναρπαστική.

Οι ιστορικοί δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι ο Γουλιέλμος Τέλλος υπήρξε πραγματικά.

Γιατί ο Αυστριακός διοικητής έβαλε το τρομακτικό στοίχημα

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Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Γουλιέλμος Τέλλος ζούσε στο Μπίργκλεν, στο σημερινό καντόνι Ούρι.

Ήταν κυνηγός, οικογενειάρχης και εξαιρετικός σκοπευτής με βαλλίστρα, το μεσαιωνικό όπλο που εκτόξευε μικρά βέλη με μεγάλη δύναμη.

Εκείνη την εποχή, περιοχές της κεντρικής Ελβετίας βρίσκονταν σε σύγκρουση με την εξουσία των Αψβούργων.

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Ο τοπικός διοικητής Χέρμαν Γκέσλερ, όπως τον παρουσιάζει η παράδοση, είχε τοποθετήσει το καπέλο του πάνω σε έναν στύλο στην κεντρική πλατεία του Άλτντορφ.

Και είχε διατάξει τους κατοίκους να υποκλίνονται μπροστά του.

Δεν ήταν μια απλή επίδειξη ματαιοδοξίας.

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Το καπέλο συμβόλιζε την εξουσία του διοικητή και, κατ’ επέκταση, την υποταγή των κατοίκων στους Αψβούργους.

Ο Τέλλος πέρασε από την πλατεία και αρνήθηκε να υποκλιθεί.

Ο Γκέσλερ θεώρησε την πράξη προσβολή και ανυπακοή.

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Όταν πληροφορήθηκε ότι ο συλληφθείς ήταν περίφημος σκοπευτής, αποφάσισε να τον υποβάλει σε μια απάνθρωπη δοκιμασία.

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Θα του χάριζε, υποτίθεται, τη ζωή εάν κατάφερνε να πετύχει ένα μήλο πάνω στο κεφάλι του γιου του.

Έτσι γεννήθηκε η διασημότερη σκηνή του ελβετικού εθνικού θρύλου.

Το μήλο, τα 50 μέτρα και το δεύτερο βέλος

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Ο μικρός Βάλτερ, γιος του Τέλλου, τοποθετήθηκε μπροστά στον πατέρα του.

Στις δημοφιλείς αφηγήσεις η απόσταση αναφέρεται συχνά ως περίπου 50 μέτρα, χωρίς όμως να υπάρχει ιστορική τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει μια τέτοια μέτρηση.

Ο Τέλλος σήκωσε τη βαλλίστρα, σημάδεψε και εκτόξευσε το βέλος.

Το μήλο χτυπήθηκε. Το παιδί έμεινε σώο.

Ο Γκέσλερ, όμως, παρατήρησε κάτι περίεργο.

Ο Τέλλος είχε κρατήσει κρυμμένο ένα δεύτερο βέλος.

Όταν τον ρώτησε γιατί, εκείνος απάντησε ότι, εάν το πρώτο βέλος σκότωνε το παιδί του, το δεύτερο θα προοριζόταν για τον ίδιο τον διοικητή.

Η απάντηση εξόργισε τον Γκέσλερ.

Παρά την επιτυχία της δοκιμασίας, διέταξε τη σύλληψη και τη φυλάκιση του Τέλλου.

Η απόδραση στη λίμνη και ο θάνατος του Γκέσλερ

Ο Τέλλος οδηγήθηκε δεμένος σε πλοιάριο, με προορισμό το κάστρο του Γκέσλερ στο Κίσναχτ.

Κατά τη διαδρομή στη λίμνη της Λουκέρνης ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα.

Οι φρουροί, φοβούμενοι ότι θα πνιγούν, έλυσαν τον Τέλλο, επειδή γνώριζε καλά τη ναυσιπλοΐα στη λίμνη.

Εκείνος κατάφερε να οδηγήσει το σκάφος κοντά σε μια βραχώδη ακτή και πήδηξε στη στεριά.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Κίσναχτ.

Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, έστησε ενέδρα στον Γκέσλερ και τον σκότωσε με βέλος.

Η πράξη του παρουσιάστηκε ως το έναυσμα της αντίστασης των Ελβετών εναντίον της καταπίεσης.

Έτσι, ο άνθρωπος που αρνήθηκε να υποκλιθεί μπροστά σε ένα καπέλο μετατράπηκε σε σύμβολο της ελευθερίας.

Υπήρξε πραγματικά ο Γουλιέλμος Τέλλος;

Εδώ ο θρύλος συναντά την ιστορική έρευνα.

Δεν έχει βρεθεί αξιόπιστο σύγχρονο έγγραφο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του Γουλιέλμου Τέλλου.

Ούτε στα αρχεία των Αψβούργων ούτε στα ιστορικά τεκμήρια του καντονιού Ούρι υπάρχει επιβεβαιωμένη αναφορά στο πρόσωπό του από την εποχή κατά την οποία υποτίθεται ότι έζησε.

Οι πρώτες γνωστές αφηγήσεις εμφανίζονται περίπου ενάμιση αιώνα αργότερα.

Μία από τις σημαντικότερες πηγές είναι το «Λευκό Βιβλίο του Σάρνεν», χειρόγραφο του 15ου αιώνα.

Αργότερα, τον 16ο αιώνα, ο χρονικογράφος Αιγίδιος Τσούντι συνέβαλε στη διαμόρφωση της γνωστής εκδοχής του θρύλου και στη χρονολόγηση των γεγονότων στο 1307.

Ανάλογες ιστορίες με εξαιρετικούς τοξότες και δοκιμασίες πάνω σε παιδιά συναντώνται και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις.

Επομένως, ο Τέλλος μπορεί να αποτελεί σύνθεση παλαιότερων αφηγήσεων, τοπικών παραδόσεων και πραγματικών ιστορικών συγκρούσεων.

Η ίδια η ελβετική ομοσπονδιακή διοίκηση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει απόδειξη πως ο θρυλικός ήρωας υπήρξε.

Η πραγματική γέννηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Η ιστορία του Τέλλου συνδέεται με τη δημιουργία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Ωστόσο, η ιστορική διαδικασία ήταν πολύ πιο σύνθετη.

Το 1291 χρονολογείται η περίφημη Ομοσπονδιακή Χάρτα, που συνδέεται με τη συνεργασία των περιοχών Ούρι, Σβιτς και Ούντερβαλντεν.

Η δημιουργία της Ελβετίας δεν προέκυψε από ένα και μοναδικό περιστατικό ή από τη δράση ενός προσώπου.

Ήταν αποτέλεσμα πολιτικών συμφωνιών, τοπικών αντιπαραθέσεων, στρατιωτικών συγκρούσεων και σταδιακής συγκρότησης κοινών θεσμών.

Ο Γουλιέλμος Τέλλος έγινε το ανθρώπινο πρόσωπο αυτής της μακράς ιστορικής πορείας.

Ο Φρίντριχ Σίλερ και η θεατρική αποθέωση

Το 1804 ο Γερμανός ποιητής και δραματουργός Φρίντριχ Σίλερ παρουσίασε το θεατρικό έργο «Γουλιέλμος Τέλλος».

Το έργο αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στη διεθνή διάδοση του θρύλου.

Ο Σίλερ δεν παρουσίασε απλώς έναν εξαιρετικό σκοπευτή.

Δημιούργησε έναν δραματικό ήρωα που υπερασπίζεται την οικογένεια, την προσωπική αξιοπρέπεια και την ελευθερία απέναντι στην αυθαιρεσία.

Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.

Η διάσημη όπερα του Ροσίνι

Το 1829 ο Ιταλός συνθέτης Τζοακίνο Ροσίνι παρουσίασε στο Παρίσι την όπερα «Guillaume Tell», βασισμένη στον θρύλο.

Ήταν η τελευταία όπερα που συνέθεσε.

Η εισαγωγή της έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχηστρικά έργα στην ιστορία της μουσικής.

Ιδιαίτερα το ταχύ, θριαμβευτικό τελευταίο μέρος της χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και σε δημοφιλή θεάματα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει τη μουσική του «Γουλιέλμου Τέλλου» χωρίς να γνωρίζουν ότι συνδέεται με τον Ελβετό θρυλικό ήρωα.

ΒΙΝΤΕΟ

Έγινε ταινία ο Γουλιέλμος Τέλλος;

Η απάντηση είναι ναι, και μάλιστα πολλές φορές.

Ο θρύλος μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο ήδη από την εποχή του βωβού σινεμά.

Ακολούθησαν τηλεοπτικές σειρές, ιστορικές περιπέτειες και νέες διασκευές.

Μία από τις γνωστότερες τηλεοπτικές παραγωγές ήταν η βρετανική σειρά «The Adventures of William Tell», που προβλήθηκε από το 1958 έως το 1959, με πρωταγωνιστή τον Κόνραντ Φίλιπς.

Ο ήρωας παρουσιάστηκε ως αγωνιστής που αντιστέκεται στην τυραννία και υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους.

Ο μύθος συνέχισε να εμπνέει δημιουργούς και τις επόμενες δεκαετίες.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή με τον Κλάες Μπανγκ

Το 2024 παρουσιάστηκε η ιστορική περιπέτεια «William Tell», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Νικ Χαμ.

Πρωταγωνιστής είναι ο Δανός ηθοποιός Κλάες Μπανγκ.

Συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, ο Τζόναθαν Πράις, η Γκολσιφτέ Φαραχανί και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2024 και κυκλοφόρησε στις βρετανικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2025.

Η παραγωγή αξιοποιεί το θεατρικό έργο του Σίλερ, δίνοντας έμφαση στον αγώνα εναντίον της αυταρχικής εξουσίας.

Δεν αποτελεί, βέβαια, ιστορικό ντοκιμαντέρ.

Είναι κινηματογραφική διασκευή ενός θρύλου.

ΒΙΝΤΕΟ

Γιατί ο Γουλιέλμος Τέλλος εξακολουθεί να συγκινεί

Στην Ελβετία υπάρχουν αγάλματα, μνημεία και τοποθεσίες που συνδέονται με την παράδοση του Τέλλου.

Στο Άλτντορφ βρίσκεται το περίφημο μνημείο του, ενώ στη λίμνη της Λουκέρνης διατηρείται η ανάμνηση της θρυλικής απόδρασής του.

Ο Τέλλος συμβολίζει την άρνηση της ταπείνωσης, την αντίσταση στην κατάχρηση εξουσίας και την προστασία της οικογένειας.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστορίας.

Δεν γνωρίζουμε αν ένας άνθρωπος με αυτό το όνομα σημάδεψε πράγματι ένα μήλο στο κεφάλι του παιδιού του στις 18 Νοεμβρίου 1307.

Γνωρίζουμε όμως ότι η αφήγηση επέζησε επί περισσότερους από επτά αιώνες.

Από τα μεσαιωνικά χρονικά πέρασε στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στην όπερα και στον κινηματογράφο.

Και εξακολουθεί να θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα.

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εξουσία απαιτώντας υποταγή και πότε η άρνηση ενός απλού ανθρώπου μετατρέπεται σε σύμβολο ελευθερίας;