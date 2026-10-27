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Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε υποσχέσεις για επαγγελματική ανέλιξη και σπουδές προκειμένου να την προσεγγίσει, ενώ η έκθεση εξετάζει πιθανούς δεσμούς του με το δίκτυο του Τζέφρι Επστάιν.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες κατά του Αμερικανού προέδρου για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η έκθεση παραθέτει επίσης παλαιότερες καταγγελίες και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον Τραμπ, επιχειρώντας να αναδείξει ένα μοτίβο συμπεριφοράς γύρω από τις σχέσεις του με ευάλωτες γυναίκες.

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Μια σοβαρή καταγγελία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στο φως μέσα από νέα έκθεση των Δημοκρατικών της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η πρώην Μις Ελβετία, Beatrice Keul, υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τη βίασε τον Νοέμβριο του 1993, σε σουίτα του Plaza Hotel στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανήκε τότε στον ίδιο.

Η έκθεση εξετάζει τις φερόμενες σχέσεις του Τραμπ με το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Επστάιν και παρουσιάζει αναλυτικά την εκδοχή της Keul, όπως αυτή φέρεται να καταγράφηκε σε συνέντευξή της με συνεργάτες της επιτροπής.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι τα καλλιστεία Donald J. Trump American Dream Pageant, στα οποία συμμετείχαν γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών, ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως χώρος εντοπισμού ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών. Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση και δεν αποτελούν από μόνοι τους δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Former Miss Switzerland Beatrice Keul Alleges Donald Trump Raped Her at the Plaza Hotel in 1993 https://t.co/Eh0QqSeVwJ October 27, 2026

Η καταγγελία για το περιστατικό στο Plaza Hotel

Σύμφωνα με την έκθεση, η Beatrice Keul ήταν 24 ετών το 1993 και εργαζόταν ως μοντέλο, αλλά και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Φέρεται να προσκλήθηκε από την Jill Harth να συμμετάσχει στα καλλιστεία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς στο Atlantic City και στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους του Τύπου στο Plaza Hotel, ο Τραμπ φέρεται να την προσέγγισε και να της υποσχέθηκε βοήθεια για την εξασφάλιση βίζας και την εισαγωγή της στο New York University (NYU).

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, την προσέγγισε και ο Τζέφρι Eπστάιν, ο οποίος φέρεται να της έδωσε παρόμοιες υποσχέσεις και να την προσκάλεσε σε πάρτι στο Mar-a-Lago.

Η έκθεση αναφέρει ότι, αργότερα την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος του Τραμπ κάλεσε την Keul να τον συναντήσει σε όροφο του ξενοδοχείου. Εκείνη φέρεται να πίστευε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να τη βοηθήσει επαγγελματικά και να διευκολύνει τη συνέχιση των σπουδών της.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν μπήκε στη σουίτα, ο Τραμπ την άρπαξε από πίσω και της επιτέθηκε σεξουαλικά, σκίζοντας το φόρεμά της και προκαλώντας της αιμορραγία και μώλωπες. Η ίδια φέρεται να χαρακτήρισε την επίθεση «βίαιη».

Οι ισχυρισμοί για όσα ακολούθησαν

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά το περιστατικό ο Τραμπ φέρεται να επανέλαβε τις υποσχέσεις του για βοήθεια με τη βίζα και την εισαγωγή της στο NYU, ζητώντας της παράλληλα να μην αποκαλύψει όσα είχαν συμβεί.

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Η Keul φέρεται να θυμάται τη φράση «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Η πρώην Μις Ελβετία ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στα καλλιστεία σε κατάσταση φόβου και σύγχυσης και επέστρεψε στην Ελβετία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με την έκθεση, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε νέο διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Τραμπ στη Χαβάη.

Αρκετούς μήνες μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επικοινώνησε ξανά μαζί της και να της πρότεινε εκ νέου βοήθεια για τη βίζα και την εισαγωγή της στο NYU. Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε.

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Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Σε δήλωσή της στο περιοδικό PEOPLE, η εκπρόσωπος Τύπου Lauren Bis υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και χαρακτήρισε την έκθεση πολιτικά υποκινούμενη.

«Καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν είναι αληθινή», δήλωσε, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Τραμπ.

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Η ίδια επανέλαβε επίσης τη θέση του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ είχε απομακρύνει τον Eπστάιν από το κλαμπ του στο Mar-a-Lago και ότι δεν φέρει ευθύνη για τις δραστηριότητές του.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες στον Τραμπ σε σχέση με την καταγγελία της Keul.

Η αναφορά στην υπόθεση της E. Jean Carroll

Η έκθεση παραθέτει και άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων την αγωγή που κατέθεσε το 1997 η Jill Harth κατά του Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην υπόθεση της συγγραφέα E. Jean Carroll, η οποία κατηγόρησε τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990.

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Ο Τραμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ωστόσο, τον Μάιο του 2023, σώμα ενόρκων σε αστική δίκη τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της Carroll, χωρίς να τον κρίνει υπεύθυνο για βιασμό. Του επιδικάστηκε αποζημίωση 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ξεχωριστή υπόθεση δυσφήμησης, ο Τραμπ υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει στην Carroll 83 εκατομμύρια δολάρια. Οι συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις αφορούν την υπόθεση της Carroll και είναι διακριτές από τη νέα καταγγελία της Beatrice Keul.

Η έκθεση των Δημοκρατικών επιχειρεί, τέλος, να συσχετίσει τις υποσχέσεις για σπουδές και επαγγελματικές ευκαιρίες που φέρεται να δόθηκαν στην Keul με μαρτυρίες γυναικών οι οποίες έχουν αναφέρει ότι ο Eπστάιν χρησιμοποιούσε αντίστοιχες υποσχέσεις για να τις προσεγγίζει και να τις ελέγχει.

Οι ισχυρισμοί της Keul, η απάντηση του Λευκού Οίκου και τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση αποτελούν πλέον μέρος μιας νέας πολιτικής και δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Eπστάιν.