Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ελβετοί ψηφοφόροι απέρριψαν με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση για την υιοθέτηση μιας αυστηρότερης μορφής ουδετερότητας που θα περιόριζε τη διεθνή συνεργασία.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των πολιτών καταψήφισαν την πρωτοβουλία, η οποία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη των καντονικών εκλογικών περιφερειών.

Η ελβετική κυβέρνηση και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα αντιτάχθηκαν στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα έβλαπτε την εθνική ασφάλεια και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, που υποστήριξε την πρωτοβουλία, αποδέχτηκε το αποτέλεσμα δηλώνοντας ωστόσο ότι θα παρακολουθεί τις μελλοντικές αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ουδετερότητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι απέρριψαν κατηγορηματικά την Κυριακή μια πρόταση για την υιοθέτηση μιας πιο περιοριστικής μορφής ουδετερότητας, η οποία θα εμπόδιζε τη χώρα τους να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις ή να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα ψήφισαν κατά της πρότασης να ενσωματωθεί στο ελβετικό σύνταγμα μια αυστηρά καθορισμένη εκδοχή της ουδετερότητας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για το δημοψήφισμα από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF.

Advertisement

Advertisement

Δεδομένου ότι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη της πλειοψηφίας των καντονικών εκλογικών περιφερειών της Ελβετίας, η πρωτοβουλία έχει ουσιαστικά απορριφθεί.

Αν και η ελβετική ουδετερότητα αναγνωρίζεται διεθνώς από το τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων το 1815, ο τρόπος με τον οποίο την εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν διευκρινίζεται.

Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) έχει δηλώσει ότι η παραδοσιακή θέση της Ελβετίας έχει υπονομευθεί, αφού η Βέρνη επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είχαν χρηματοδοτηθεί αφίσες σε όλη τη χώρα που καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσει «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ουδετερότητα», με λευκά περιστέρια της ειρήνης, πριν από την ψηφοφορία.

Die Initiantinnen sind enttäuscht, die Gegner erleichtert. Das sind die Reaktionen zum Nein zur Neutralitätsinitiative.https://t.co/00uhNOdCg0 — SRF News (@srfnews) September 27, 2026

Η ελβετική κυβέρνηση και τα περισσότερα κόμματα αντιτίθενται στην πρόταση

Εκτός από το SVP, τα περισσότερα κόμματα και η ελβετική κυβέρνηση αντιτίθενται στην πρόταση, με τον υπουργό Εξωτερικών ⁠Ignazio Cassis να δηλώνει ότι θα έβλαπτε την εθνική ασφάλεια και θα εμπόδιζε την Ελβετία να πραγματοποιεί ασκήσεις με το ΝΑΤΟ.

Advertisement

Το Κόμμα των Πρασίνων και το μικρότερο Ευαγγελικό Λαϊκό Κόμμα (EVP) εξέφρασαν ανακούφιση για τα αποτελέσματα της Κυριακής.

«Οι ψηφοφόροι κατάλαβαν τι ήθελε το SVP: ήθελε η Ελβετία να απομονωθεί διεθνώς και να αποποιηθεί τις ευθύνες της όταν καταπατάται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Sibel Arslan, βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων.

Το SVP, από την πλευρά του, αποδέχτηκε την ήττα και δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει σχέδια για περαιτέρω ενέργειες.

Advertisement

«Φυσικά δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα», δήλωσε ο βουλευτής του SVP Λούκας Ράιμαν, προσθέτοντας ότι η δέσμευση για την ελβετική ουδετερότητα που εξέφρασαν όλες οι πλευρές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ήταν ενθαρρυντική.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η ουδετερότητα ανήκει στην Ελβετία και αποτελεί μέρος της ελβετικής ταυτότητας», είπε. «Στο μέλλον, θα κρίνουμε τους αντιπάλους της πρωτοβουλίας με βάση αυτή τη δέσμευση».

Εάν η κυβέρνηση ή οι αντίπαλοι της πρωτοβουλίας παρεκκλίνουν από την ουδετερότητα, για παράδειγμα υιοθετώντας αυστηρότερες κυρώσεις, το κόμμα θα πρέπει να αναλάβει ξανά δράση, δήλωσε ο Ράιμαν.

Advertisement