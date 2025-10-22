Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά την Τετάρτη την οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας στη Γάζα, σε αντίθεση με το σχόλιο του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς την προηγούμενη μέρα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην περιοχή.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή» στη Γάζα, μετά από αναφορές ότι ο Νετανιάχου συγκρούστηκε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ σχετικά με το θέμα κατά τη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ την προηγούμενη μέρα. «Δεν υπάρχει διαφωνία», δήλωσε το γραφείο Νετανιάχου στην εφημερίδα Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Sky News Arabia, ο Νετανιάχου «απέρριψε εντελώς» την τουρκική συμμετοχή σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα, καθώς και την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που έχουν εκπαιδευτεί από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Η παλαιστινιακή πηγή που επικαλείται το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι ο Νετανιάχου επέμεινε ότι οι «όροι της δεύτερης φάσης» της εκεχειρίας — συγκεκριμένα ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση της από τον έλεγχο της Γάζας — πρέπει να εφαρμοστούν πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τη μεταπολεμική διοίκηση ή τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η ισραηλινή δήλωση ήρθε μια μέρα μετά την αναφορά του Βανς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν «ένα εποικοδομητικό ρόλο για τους Τούρκους» στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας, σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτών-Στρατιωτικών, που ιδρύθηκε από την Ουάσιγκτον για την επίβλεψη της εκεχειρίας, στο νότιο Ισραήλ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου των Times of Israel σχετικά με το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν τουρκικά στρατεύματα «εδώ [στο Ισραήλ] ή στη Λωρίδα της Γάζας», ο Βανς απάντησε: «Το ποια στρατεύματα θα αναπτυχθούν στο Ισραήλ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συμφωνήσουν οι Ισραηλινοί», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα «επιβάλουν τίποτα στους Ισραηλινούς φίλους μας», αλλά εκτιμούν τη συμβολή της Τουρκίας.

Ο Βανς επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις εδάφους στη Γάζα και είπε ότι συνεχίζεται ο σχεδιασμός για μια διεθνή παρουσία ασφαλείας συνδεδεμένη με τη διαδικασία κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να κατονομάσει πιθανούς συνεισφέροντες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή της Τουρκίας στο να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός. Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην προτεινόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που θα παρακολουθεί τη συμφωνία και θα βοηθά στην ανοικοδόμηση της Γάζας, είτε με πολιτικό είτε με στρατιωτικό χαρακτήρα, ανάλογα με την τελική εντολή.