Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ, γνωστός ως «chief» από το Grey’s Anatomy, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη – μια ασθένεια που έχει πλήξει πολλά μέλη της οικογένειάς του. Σε συνέντευξή του εξήγησε ότι, δεδομένου του ισχυρού οικογενειακού ιστορικού, περίμενε πως ίσως θα την εμφάνιζε και ο ίδιος κάποια στιγμή.

James Pickens Jr., who plays Dr. Richard Webber on "Grey's Anatomy,” talked about the importance of prostate cancer screenings — particularly for Black men — in a PSA, saying, "I'm living proof that early detection works."



Read more: https://t.co/bfXhkVQLRZ pic.twitter.com/hJfUad7ZDx Advertisement Advertisement November 18, 2025

Η αποκάλυψη συμπίπτει με την πλοκή της σειράς, όπου και ο χαρακτήρας του, ο Ρίτσαρντ Γουέμπερ, μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του προστάτη. Ο ηθοποιός είπε ότι έκανε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους από τα 41 του χρόνια – και τώρα, στα 73, θεωρεί πως αυτή η συνέπεια βοήθησε να εντοπιστεί η νόσος σε πολύ πρώιμο στάδιο.

James Pickens Jr. and his "Grey's Anatomy" character face a similar health battle. https://t.co/bqCEyKrJvY pic.twitter.com/jkLA2aaew8 November 16, 2025

Τόνισε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνά αντιμετωπίσιμος όταν διαγνωστεί έγκαιρα, κάτι που υπογραμμίστηκε και στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς μέσω του τεστ PSA. Ο ουρολόγος του μάλιστα του είπε ότι η έγκαιρη διάγνωση οφείλεται στο ότι δεν αμελούσε ποτέ τις εξετάσεις του.

(Με πληροφορίες από Fox News)