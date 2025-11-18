Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ, γνωστός ως «chief» από το Grey’s Anatomy, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη – μια ασθένεια που έχει πλήξει πολλά μέλη της οικογένειάς του. Σε συνέντευξή του εξήγησε ότι, δεδομένου του ισχυρού οικογενειακού ιστορικού, περίμενε πως ίσως θα την εμφάνιζε και ο ίδιος κάποια στιγμή.
Η αποκάλυψη συμπίπτει με την πλοκή της σειράς, όπου και ο χαρακτήρας του, ο Ρίτσαρντ Γουέμπερ, μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του προστάτη. Ο ηθοποιός είπε ότι έκανε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους από τα 41 του χρόνια – και τώρα, στα 73, θεωρεί πως αυτή η συνέπεια βοήθησε να εντοπιστεί η νόσος σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Τόνισε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνά αντιμετωπίσιμος όταν διαγνωστεί έγκαιρα, κάτι που υπογραμμίστηκε και στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς μέσω του τεστ PSA. Ο ουρολόγος του μάλιστα του είπε ότι η έγκαιρη διάγνωση οφείλεται στο ότι δεν αμελούσε ποτέ τις εξετάσεις του.
(Με πληροφορίες από Fox News)