Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις πιέσεις που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε ήδη η αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί από κράτη-μέλη της ΕΕ μόλις τις προηγούμενες ημέρες.

Ήδη οι Γερμανοί στρατιώτες είναι οι πρώτοι που αποχωρούν από την Γροιλανδία, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που την υποστηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά.

Advertisement

Advertisement

BREAKING: Trump's Greenland threat risks 'dangerous downward spiral', UK says in joint statement with European allies – Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway and Sweden. https://t.co/xExBNidf07



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/T32EbtxDtJ — Sky News (@SkyNews) January 18, 2026

Την ίδια στιγμή, οι 8 χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς εξέδωσαν σήμερα (18/1) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν.

JUST IN – European leaders release a joint statement after Trump threatened tariffs, reiterating their "solidarity" with Denmark and Greenland, adding that "Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral." pic.twitter.com/B7KAlmr5xa — Breaking Alert (@BreakingAlert_) January 18, 2026

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.