Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις πιέσεις που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε ήδη η αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί από κράτη-μέλη της ΕΕ μόλις τις προηγούμενες ημέρες.
Ήδη οι Γερμανοί στρατιώτες είναι οι πρώτοι που αποχωρούν από την Γροιλανδία, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που την υποστηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά.
Την ίδια στιγμή, οι 8 χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς εξέδωσαν σήμερα (18/1) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν.
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.