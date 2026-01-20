Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο πληθυσμός και οι αρχές του νησιού της Αρκτικής πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν αυτό παραμένει ένα απίθανο σενάριο, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί ότι θα καταλάβει τη χώρα.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ την Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική και έντονων αντιδράσεων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στις αμερικανικές τοποθετήσεις για τη Γροιλανδία, την οποία η Δανία θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, με καθεστώς ευρείας αυτονομίας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, προτού μπει στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στο Νταβός, ανάρτησε στο Truth Social μία φωτογραφία-προϊόν ΑΙ, στην οποία απεικονίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να καταλαμβάνουν τη Γροιλανδία.