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Πέρεζ ανακοινώθηκε επίσημα ως η φωνή της κεντρικής πρωταγωνίστριας Λουσία στο νέο βιντεοπαιχνίδι GTA 6.

Η ταυτότητα της ηθοποιού αποκαλύφθηκε μετά την υποψηφιότητά της για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα επερχόμενα Game Awards 2026.

Στο πλευρό της πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Ντίλαν Ρουρκ, ο οποίος υποδύεται τον χαρακτήρα του Τζέισον στην πολυσυζητημένη παραγωγή της Rockstar Games.

Η Πέρεζ δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη για τη συμμετοχή της στο έργο, τονίζοντας τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας για τη δημιουργία του παιχνιδιού.

Οι κριτικοί εκφράζουν θετικά σχόλια για το GTA 6, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα κορυφαία βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

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Πίσω από τη φωνή της Λουσία Καμίνος, μιας από τις δύο κεντρικές πρωταγωνίστριες του GTA 6, βρίσκεται η 34χρονη ηθοποιός Μάνι Λ. Πέρεζ (Manni L. Perez), η οποία εκτός από την υποκριτική έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην άρση βαρών και τις μικτές πολεμικές τέχνες (MMA).

Η ταυτότητά της έγινε γνωστή στις 17 Νοεμβρίου, μετά την υποψηφιότητά της στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας στα Game Awards 2026. Η ηθοποιός από τη Νέα Υόρκη είναι εκείνη που δίνει φωνή στη Λουσία, τον έναν από τους δύο βασικούς χαρακτήρες του νέου παιχνιδιού της Rockstar Games.

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Η ενασχόλησή της με τη γυμναστική και τις πολεμικές τέχνες δεν είναι απλώς ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο PAZ Magazine το 2018, η καλή φυσική κατάσταση και η δύναμή της αποτελούν σημαντικά στοιχεία του επαγγελματικού της προφίλ, καθώς συχνά διεκδικεί ρόλους που απαιτούν σωματικές ικανότητες.

«Έχω μια πολύ συγκεκριμένη θέση στον χώρο. Πολλοί από τους ρόλους για τους οποίους με καλούν σε οντισιόν απαιτούν να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, δυνατή και να μπορώ να τα βγάζω πέρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετά την ανάληψη του ρόλου της Λουσία, η Πέρεζ μοιράστηκε μέσω Instagram τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συμμετοχή της στο μεγάλο πρότζεκτ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη δημιουργία του.

«Είναι πραγματικά τιμή μας να συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο επίτευγμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, εφευρετικότητας και αστείρευτης θέλησης», έγραψε, προσθέτοντας: «Συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα αγαπάτε και παραμείνετε ταπεινοί. Τα λέμε στη Λεονίντα!».

Στο πλευρό της Λουσία βρίσκεται ο Τζέισον Ντιβάλ, ο δεύτερος πρωταγωνιστής της ιστορίας, τον οποίο υποδύεται ο 34χρονος Ντίλαν Ρουρκ (Dylan Rourke). Πρόκειται επίσης για ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη, με δραστηριότητα στη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή.

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Το GTA 6 έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με τους παίκτες να ξεχωρίζουν τον λεπτομερή ανοιχτό κόσμο του και τη δυναμική σχέση ανάμεσα στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με την κριτική του GAMINGbible, το παιχνίδι έχει τις προϋποθέσεις να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα videogames όλων των εποχών. «Άξιζε την αναμονή; Απόλυτα», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κριτικού Σαμ Κόουλι.

Με πληροφορίες από Today

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