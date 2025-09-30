Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει Ι.Χ. με τον 58χρονο γυναικοκτόνο σε περιοχή η οποία απέχει πάνω από 100 χιλιόμετρα από την κωμόπολη στην οποία διαμένει. Μέσα στο όχημα, οι καραμπινιέροι βρήκαν νεκρό τον 16χρονο γιό του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο πατρικό του σπίτι.

Αυτή την ώρα ο Σαλβατόρε Οκόνε ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Οι γείτονες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ να υπάρχουν εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι, τελευταία, ο άνδρας έπασχε από κατάθλιψη. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει πραγματικό σοκ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μπενεβέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας.

Νωρίτερα ο Σαλβατόρε Οκόνε τραυμάτισε θανάσιμα, με πέτρα στο κεφάλι, τη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο, 48 ετών έπειτα από καβγά.

Στις 19 Οκτωβρίου, το ζευγάρι θα γιόρταζε, στην τοπική καθολική ενορία, τα 25 χρόνια γάμου.