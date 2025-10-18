Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Πολωνοί έφηβοι με στολές παραλλαγής εκπαιδεύονται με προσομοιωτές drone σε στρατιωτική σχολή της πόλης Λέγκνιτσα στη δυτική Πολωνία, λέγοντας ο ένας στον άλλο να “ψάξει για ρωσικούς στόχους”.

Εκείνοι το βλέπουν σαν παιχνίδι – αλλά για την Πολωνία, η απειλή είναι πραγματική.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο επιβλέπει το πολωνικό υπουργείο άμυνας και έχει συνολικά 17 έφηβους μαθητές, μαθαίνει τους νέους να φτιάχνουν και να πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones.

Τα μαθήματα είχαν ξεκινήσει μόλις μερικές μέρες πριν το περιστατικό με την κατάρριψη από πολωνικά μαχητικά περίπου 20 ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας τον περασμένο μήνα. Το περιστατικό είχε θορυβήσει τότε τις νατοϊκές χώρες για το κατά πόσο είναι ευάλωτες σε μια πολεμική επίθεση με drones.

“Βλέποντας τι συμβαίνει στην Ουκρανία, καταλαβαίνω ότι τα drones είναι πολύ σημαντικά” λέει 15χρονος μαθητής που παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Συνεχίζει λέγοντας ότι “θεωρεί τον χειρισμό drones ένα πολλά υποσχόμενο νεό επάγγελμα” και γι’αυτό αποφάσισε να εγγραφεί ενώ “πάντα ήθελε να μπει στον στρατό”.

En Pologne, des élèves formés au maniement des armes. Dans ce pays, qui partage plus de 600 km de frontières avec la Russie et la Biélorussie, les adolescents s'entraînent aux techniques de défense. Franceinfo a assisté à un cours dans la ville de Lodz. #franceinfo #pologne pic.twitter.com/wnbXokLfPw Advertisement October 17, 2025

Άλλος 15χρονος μαθητής του ίδιου προγράμματος θέλει να ειδικευτεί στα drones FPV (first-person-view) με προβολή πρώτου προσώπου, στα οποία ο χειριστής φοράει ειδικά γυαλιά για να βλέπει μέσα από ασύρματη κάμερα.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή τους, το πρόγραμμα “θα έχει απτά οφέλη στο μέλλον” καθώς “υπάρχει έλλειψη σε χειριστές drones μεταξύ των νέων”. “Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να έχουν τέτοιου είδους γνώσεις και οι οποίοι θα μπορούσαν να υπερασπιστούν τη χώρα μας σε αυτό το πλαίσιο”, προσθέτει.

Poland has almost doubled the size of its military and boosted military spending to nearly 5% as Russia has grown more assertive https://t.co/6SrgTptDAi Advertisement October 14, 2025

Σε κοντινή απόσταση από τη σχολή με τα drones, βρίσκεται μονάδα του στρατού που εκπαιδεύει νέους όλο και μικρότερους σε ηλικία στον χειρισμό πραγματικών όπλων.

Με ΑΚ47 στα χέρια, όπλα τα οποία μπορούν να ρίξουν μέχρι και 600 σφαίρες το λεπτό, νέοι 15-17 ετών θεωρούν ότι “δεν είναι πολύ μικροί γι’αυτό” ενώ κρίνουν ότι η αμυντική εκπαίδευση τους είναι απαραίτητη με ένα πόλεμο που εκτυλίσσεται πολύ κοντά τους.

Με τον νου της στην αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα προς την Ευρώπη, η Πολωνία προετοιμάζεται εδώ και καιρό για το χειρότερο σενάριο.

Την περσινή χρονιά, κατάφερε να κάνει τον στρατό της τον μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ευρώπη και τον τρίτο μεγαλύτερο στο ΝΑΤΟ με 212.000 στρατιώτες ενώ στοχεύει να φτάσει τους 300.000 στρατιώτες μέχρι το 2035.

Ο στρατός της χώρας έχει δημιουργήσει ειδική πτέρυγα μάχης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκοπεύει να ξοδέψει μέσα στη χρονιά 54 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει καινούρια.

(με πληροφορίες από France24, AFP, Franceinfo)

