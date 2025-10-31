Trick or treat και στον γιορτινά στολισμένο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν στο πνεύμα του Halloween και το βράδυ της Πέμπτης (30/10/2025) μοίρασαν γλυκά σε παιδιά ντυμένα με αποκριάτικες στολές, σκορπίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Δεκάδες παιδιά, ντυμένα ως πριγκίπισσες, φαντάσματα ή φρούτα, στήθηκαν στην ουρά του Λευκού Οίκου για να πάρουν γλυκά από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ. Παρά την μεγάλη κούραση του Ντόναλντ Τραμπ από την περιοδεία του στην Ασία και το πολύωρο ταξίδι – επιστροφής για την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε αντάξια στο πλευρό της αγαπημένης του Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν την παράδοση του Halloween.

Advertisement

Advertisement

Reuters/Kylie Cooper

Πολλά παιδιά ήταν από τις οικογένειες των μελών της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου.

Ένα από τα πιο έξυπνα σύνολα ίσως ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τις οικογένειες και υπέγραψαν αυτόγραφα, χαμογελώντας στους μικρούς φιλοξενούμενους και κάνοντας αστεία για τις στολές τους.

Reuters/Kylie Coope

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο Φρέσκων Προϊόντων (International Fresh Produce Association), ο οποίος δώρισε τις κολοκύθες της γιορτής στην Κουζίνα του DC Central Kitchen μετά το τέλος των εορτασμών.

Reuters/Kylie Coope

Η μπάντα Strolling Strings της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έπαιξε το «Thriller» καθώς Μελάνια Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ έβγαιναν από τον Λευκό Οίκο που ήταν διακοσμημένος με σκαλιστές κολοκύθες και φθινοπωρινά φύλλα.

O Γιάννης Αντετοκούμπο ντυμένος ως minion

Στο πνεύμα του Halloween μπήκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκε ντυμένος ως minion…

Advertisement

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, επέλεξε τη μπλε και κίτρινη στολή των minion, των μικροσκοπικών σκανταλιάρικων ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος», και έκανε μια μοναδική εμφάνιση με αφορμή το Halloween.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν πως είναι το ψηλότερο minion που έχουν δει ποτέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν μια σχετική ανάρτηση στο instagram όπου σε αυτό παρέθεσαν και μια ατάκα που παρέπεμπε στην ταινία: «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι».

Advertisement

Advertisement