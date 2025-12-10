Η Πολωνία είναι σε συνομιλίες για την παραχώρηση παλιών, σοβιετικής προέλευσης μαχητικών MiG-29 στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα πρόσβαση στην ουκρανική τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βλαντισλάβ Κοζινιάκ Καμίζ.

«Σε λίγο καιρό τα MiG-29 δεν θα υπηρετούν πια στην πολωνική πολεμική αεροπορία» σημείωσε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, καθώς έχουν εξαντλήσει την επιχειρησιακή τους ζωή…διαπραγματευόμαστε με την ουκρανική πλευρά για τη μεταβίβαση των MiG-29, μα επίσης συζητούμε τη μεταβίβαση τεχνολογιών στην Πολωνία, όπως drones. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι αμφίδρομη» σημείωσε.

Το πολωνικό γενικό επιτελείο είπε ότι η ενδεχόμενη παραχώρηση συνδέεται με την έλλειψη προοπτικής περαιτέρω εκσυγχρονισμού των παλιών σοβιετικών μαχητικών. «Θα είναι ένα στοιχείο της συμμαχικής πολιτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και διατήρησης της ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ» ανέφερε σε ανακοίνωση που βγήκε το βράδυ της Τρίτης, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση. Επίσης, αναφέρθηκε πως ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες με τη Ουκρανία για παροχή συγκεκριμένων πυραυλικών τεχνολογιών και τεχνολογιών drones στην Πολωνία.

Τις αποστολές που αναλαμβάνουν τα MiG-29 θα αναλαμβάνουν τα F-16 και τα νοτιοκορεατικής προέλευσης FA-50.

Με πληροφορίες από Reuters