Η Βραζιλιάνα influencer Barbara Jankavski, η «Ανθρώπινη Barbie» του TikTok με δεκάδες αισθητικές επεμβάσεις, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα 51χρονου δημόσιου συνηγόρου στο Σάο Πάολο. Η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο σε «τυχαία χρήση κοκαΐνης», όμως η οικογένειά της – μαζί με την Εισαγγελία – μιλά για κενά, μώλωπες και μια έρευνα που πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή.

Ποιά είναι η ιστορία; Το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου, η 31χρονη Barbara Jankavski φτάνει στο σπίτι του Renato Campos Pinto de Vitto, ενός 51χρονου δημόσιου συνηγόρου, στη δυτική ζώνη του Σάο Πάολο. Ο ίδιος δηλώνει στην αστυνομία ότι την κάλεσε για «σεξουαλικές υπηρεσίες» και ότι οι δυο τους έκαναν χρήση παράνομων ουσιών. Σύμφωνα με το CNN Brasil, ο de Vitto καταθέτει πως κάποια στιγμή η influencer αποκοιμήθηκε. Όταν παρατήρησε ότι δεν κινούνταν, κάλεσε άμεσα το επείγον (Samu) και όπως λέει, προσπάθησε μόνος του να την επαναφέρει για περίπου 9 λεπτά, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, που απλώς επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

Η αστυνομία βρίσκει τη Barbara ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μόνο με τα εσώρουχά της, με έντονο σημάδι στο αριστερό μάτι και μώλωπες στην πλάτη. Από την πρώτη στιγμή ο θάνατος καταγράφεται ως «ύποπτος». Οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις ολοκληρώνονται εβδομάδες αργότερα. Η επίσημη αιτία θανάτου: «τυχαία χρήση κοκαΐνης». Αυτό μεταδίδουν διεθνή μέσα όπως το People και το Yahoo, επικαλούμενα την Τεχνικο-Επιστημονική Αστυνομία και την Πολιτική Αστυνομία του Σάο Πάολο.

Τυπικά, η υπόθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί «κλειστή». Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Η Εισαγγελία του Σάο Πάολο και η οικογένεια της Barbara ζητούν επανεξέταση, επιμένοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ανθρωποκτονίας. Μιλούν για «ανεπαρκή έρευνα», για ελλείψεις σε DNA αναλύσεις και σε έλεγχο τηλεφώνων, αλλά και για μώλωπες που δεν εξηγούνται πειστικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δικαστήριο ανθρωποκτονιών στο Σάο Πάολο έχει πλέον αναλάβει την υπόθεση, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο εκταφής της σορού για δεύτερη νεκροψία. Ένα βήμα που η οικογένεια θεωρεί κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν υπήρξε σεξουαλική ή άλλη βία.

Οι μώλωπες, οι αντιφάσεις και η «πτώση» που εξηγεί τα πάντα

Πέρα από την κοκαΐνη, τα σημάδια στο σώμα της Barbara είναι αυτά που γιγαντώνουν το θρίλερ. Αστυνομικοί αναφέρουν τραυματισμό γύρω από το ένα μάτι και σημάδια στην πλάτη. Μια φίλη του de Vitto καταθέτει ότι η influencer είχε πέσει νωρίτερα το ίδιο βράδυ και έτσι εξηγείται το χτύπημα στο πρόσωπο. Όμως για τους γονείς της και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στη Βραζιλία, η εξήγηση αυτή δεν αρκεί. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα σώμα που βρέθηκε ημίγυμνο, σε σπίτι ενός ισχυρού νομικού, μετά από χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στα social media που βλέπουν στην υπόθεση αυτή κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα «κακό βράδυ με ουσίες»: την άνιση σχέση ισχύος ανάμεσα σε έναν δημόσιο λειτουργό και μια γυναίκα που εργάζεται με το σώμα της και την εικόνα της.

Η γυναίκα πίσω από την «Boneca Desumana»

Ποια ήταν όμως η Barbara Jankavski πριν γίνει τίτλος στα διεθνή media; Στα social media συστήθηκε ως «Boneca Desumana» – η «Απάνθρωπη Κούκλα» – χτίζοντας μια ακραία περσόνα, σχεδόν καρτούν: τεράστια μάτια, υπερβολικά χείλη, πλατινέ μαλλιά, σε μια παλέτα από ροζ, γκλίτερ και φίλτρα. Είχε:

πάνω από 55.000 followers στο Instagram και περίπου 344.000 στο TikTok,

τουλάχιστον 27 αισθητικές επεμβάσεις – από ρινοπλαστική και αυξητική στήθους μέχρι λίφτινγκ, fillers και άλλες παρεμβάσεις,

δαπανήσει, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, γύρω στις 42.000 λίρες για να «χτίσει» πάνω της την εικόνα μιας Barbie.

Η ίδια δεν κρυβόταν: μιλούσε ανοιχτά για τις επεμβάσεις, ανέβαζε βίντεο από κλινικές, έπαιζε ειρωνικά με το τι σημαίνει «φυσική ομορφιά» στην εποχή των φίλτρων. Σε μία από τις δημοσιεύσεις της γράφει για την 27η πλαστική της: «Plástica nº 27, check!» – σχεδόν σαν να τσεκάρει ένα ακόμα «achievement» σε videogame.

Μια οικογένεια που δεν δέχεται το «ατύχημα»

Για τους γονείς της Barbara, η ιστορία δεν είναι αυτή που γράφουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Θεωρούν ότι η κόρη τους δεν πέθανε απλώς από υπερβολική δόση κοκαΐνης. Μιλούν για ελλιπή αστυνομική έρευνα, για ανεξερεύνητα στοιχεία, για μια διαδικασία που – κατά την άποψή τους – ευνόησε τον 51χρονο δικηγόρο.

Ζητούν νέα αυτοψία, πρόσβαση σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, πλήρη ανάλυση DNA και, αν χρειαστεί, εκταφή. Ταυτόχρονα, η οικογένεια έχει γίνει σημείο αναφοράς σε βραζιλιάνικα ρεπορτάζ για τη βία κατά γυναικών, τις δολοφονίες σεξουαλικών εργαζομένων και την ατιμωρησία όταν στο κάδρο μπαίνουν πρόσωπα με θεσμική ισχύ.

Από την ψηφιακή λάμψη στο νομικό θρίλερ

Ο θάνατος της «Ανθρώπινης Barbie» θα μπορούσε να είχε μείνει άλλη μία θλιβερή είδηση για μια influencer που «το παράκανε με τις ουσίες». Όμως δεν έμεινε εκεί.

Υπάρχει ένας δημόσιος λειτουργός που παραδέχεται ότι αγόρασε «σεξουαλικές υπηρεσίες».

Υπάρχει ένα σώμα με μώλωπες και ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο το σπίτι.

Υπάρχει μια επίσημη εκδοχή περί «τυχαίας χρήσης κοκαΐνης» που αμφισβητείται όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από την ίδια την Εισαγγελία.

Την ώρα που τα προφίλ της Barbara στα social media γεμίζουν ακόμη με σχόλια «RIP» και αποχαιρετισμούς από fans που τη γνώριζαν μόνο μέσα από μια οθόνη, η πραγματική μάχη δίνεται στα γραφεία εισαγγελέων και δικαστών στο Σάο Πάολο. Εκεί θα κριθεί αν ο φάκελος της «Human Barbie» θα παραμείνει ένα «τραγικό ατύχημα» ή θα ανοίξει ως υπόθεση δολοφονίας.

Με πληροφορίες από People

