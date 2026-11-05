Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 5 Νοεμβρίου 1992, το επιστημονικό περιοδικό Nature δημοσίευσε στοιχεία για κατάλοιπα αρχαίας μπύρας από το Γκοντίν Τεπέ, στους πρόποδες της οροσειράς Ζάγρος, στο σημερινό δυτικό Ιράν. Μέσα στις χαραγμένες αυλακώσεις ενός πήλινου αγγείου, που χρονολογείται περίπου στο 3500–3100 π.Χ., οι ερευνητές εντόπισαν κιτρινωπό ίζημα με οξαλικά άλατα, πιθανότατα οξαλικό ασβέστιο. Πρόκειται για συστατικό της λεγόμενης «πέτρας της μπύρας», που μπορεί να σχηματίζεται στα δοχεία ζύμωσης και αποθήκευσης.

Η ερευνητική ομάδα των Patrick McGovern, Rudolph Michel και Virginia Badler συνέδεσε το εύρημα με την παρουσία κριθαριού και τις εμπορικές επαφές της περιοχής με τη Μεσοποταμία. Το εύρημα θεωρήθηκε τότε η αρχαιότερη χημική ένδειξη μπύρας. Ωστόσο, η παρουσία οξαλικών από μόνη της δεν αποκαλύπτει ολόκληρη τη συνταγή και η ειδικότητα τέτοιων χημικών δοκιμών έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Advertisement

Advertisement

Ήταν η πρώτη μπύρα στον κόσμο;

Όχι, τουλάχιστον με βάση τις μεταγενέστερες αρχαιολογικές έρευνες. Το 2018, επιστήμονες με επικεφαλής τη Li Liu παρουσίασαν στοιχεία από πέτρινα γουδιά στο σπήλαιο Ρακεφέτ, κοντά στη Χάιφα του σημερινού Ισραήλ. Η έρευνα υποστήριξε ότι οι Νατούφιοι παρασκεύαζαν ποτό από ζυμωμένα δημητριακά πριν από περίπου 13.000 χρόνια, πιθανώς για τελετουργικές συγκεντρώσεις. Η ερμηνεία είναι ισχυρή αρχαιολογική υπόθεση, όχι όμως απόδειξη ότι γνωρίζουμε το ακριβές ποτό ή τον πρώτο ζυθοποιό της ανθρωπότητας.

Η ιστορία της μπύρας ενδέχεται επομένως να ξεκινά πριν από τη συστηματική γεωργία. Οι άνθρωποι μπορούσαν να χρησιμοποιούν άγρια δημητριακά, νερό και φυσικές ζύμες πολύ πριν δημιουργηθούν οργανωμένα ζυθοποιεία.

Ξέρουμε τη σύνθεση της αρχαίας μπύρας;

Στο Γκοντίν Τεπέ τα ίχνη υποδεικνύουν ποτό με βάση το κριθάρι, αλλά δεν μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή να ανασυνθέσουμε με βεβαιότητα τις αναλογίες των υλικών. Η αρχαία μπύρα πιθανότατα διέφερε αισθητά από τη σημερινή: μπορούσε να είναι θολή, με κατάλοιπα δημητριακών και χωρίς λυκίσκο, ο οποίος καθιερώθηκε πολύ αργότερα στη ζυθοποιία.

Η βασική αρχή παραμένει ίδια: το άμυλο των δημητριακών μετατρέπεται σε ζυμώσιμα σάκχαρα και οι ζύμες παράγουν αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα. Σήμερα τα συνηθέστερα υλικά είναι νερό, βύνη κριθαριού, λυκίσκος και μαγιά. Στην προϊστορία δεν υπήρχε μία παγκόσμια συνταγή· διαφορετικές κοινωνίες αξιοποιούσαν διαφορετικούς σπόρους και αρωματικά υλικά.

Advertisement

Από τους Σουμέριους και την Αίγυπτο στο καθημερινό τραπέζι

Στη Μεσοποταμία η μπύρα ήταν ήδη σημαντικό τρόφιμο και ποτό κατά την τέταρτη και τρίτη χιλιετία π.Χ. Εικονιστικές και γραπτές πηγές μαρτυρούν την παραγωγή και διανομή της, ενώ παραστάσεις δείχνουν ανθρώπους να πίνουν από μεγάλα αγγεία με καλαμάκια, πιθανότατα για να αποφεύγουν τα στερεά υπολείμματα. Στην αρχαία Αίγυπτο η μπύρα συνδεόταν επίσης με τη διατροφή, την εργασία και τις θρησκευτικές πρακτικές.

Πότε έφτασε στην Ελλάδα;

Advertisement

Δεν υπάρχει μία ασφαλής ημερομηνία «άφιξης». Η καλλιέργεια δημητριακών στον ελλαδικό χώρο είναι πανάρχαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως παραγωγή μπύρας. Αρχαιολογικά δεδομένα έχουν οδηγήσει ερευνητές να εξετάσουν την παρουσία ζυμωμένων ποτών από δημητριακά ήδη στην Εποχή του Χαλκού. Η ακριβής έκταση και συνέχεια της παραγωγής παραμένουν υπό έρευνα.

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πάντως την μπύρα. Ο Αρχίλοχος αναφέρεται στους Θράκες και τους Φρύγες, ενώ ο Ηρόδοτος περιγράφει αιγυπτιακό ποτό από κριθάρι. Σε μεγάλο μέρος του ελληνικού κόσμου το κρασί είχε ισχυρότερη κοινωνική και πολιτισμική θέση. Η μπύρα δεν ήταν άγνωστη, αλλά δεν κυριαρχούσε όπως σε περιοχές της Μεσοποταμίας και της βόρειας Ευρώπης.

Η νεότερη ελληνική μπύρα

Advertisement

Η οργανωμένη νεότερη ζυθοποιία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα μετά την άφιξη του Όθωνα και Βαυαρών τεχνιτών. Σταδιακά δημιουργήθηκαν ζυθοποιεία και η μπύρα απέκτησε θέση στις πόλεις, στα καφενεία και αργότερα στην ευρύτερη εστίαση. Η ιστορία της στην Ελλάδα, επομένως, έχει δύο διαφορετικά κεφάλαια: τις αρχαίες μαρτυρίες και τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή.

Μια ανακάλυψη που αλλάζει την εικόνα μας

Το αγγείο από το Ιράν δεν μας χάρισε την πρώτη συνταγή μπύρας. Μας έδειξε όμως ότι ένα φαινομενικά ασήμαντο ίζημα μπορεί να αποκαλύψει τι έπιναν οι άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια. Και οι νεότερες ανακαλύψεις μεταφέρουν την ιστορία της ζυθοποίησης ακόμη βαθύτερα στην προϊστορία: εκεί όπου η ανάγκη για τροφή, η κοινωνική συνάντηση και η ανθρώπινη επινοητικότητα συναντήθηκαν γύρω από ένα δοχείο με δημητριακά και νερό.

Advertisement

Πηγές τεκμηρίωσης

Advertisement

Nature, «Chemical evidence for ancient beer» (1992)· Royal Society of Chemistry, ιστορικό της 5ης Νοεμβρίου.

Liu et al., Journal of Archaeological Science: Reports (2018), έρευνα σπηλαίου Ρακεφέτ.

Stanford University, «Did crafting beer lead to cereal cultivation?» (2018).

Advertisement

Cuneiform Digital Library Initiative, «Sumerian Beer»· University of Chicago Library, «Sumerian Symbol».

Greek Farms (ελληνική δημόσια αγροδιατροφική πύλη), «Beer»· Current Anthropology (2021), κριτική αξιολόγηση πρώιμων χημικών ενδείξεων.