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Μπορεί ένα ποτήρι μπίρα πότε πότε να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος στις γυναίκες; Μια μακροχρόνια σουηδική επιστημονική μελέτη έδωσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο όμως χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ μελέτησαν 1.462 γυναίκες, οι οποίες κατά την έναρξη της έρευνας ήταν ηλικίας 38 έως 60 ετών. Η παρακολούθησή τους διήρκεσε 32 χρόνια και οι επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση διαφορετικών αλκοολούχων ποτών και στην εμφάνιση εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και καρκίνου. Η μελέτη είναι καταχωρισμένη στο PubMed.

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Το 30% που προκάλεσε ενδιαφέρον

Το εντυπωσιακότερο εύρημα αφορούσε την μπίρα. Οι γυναίκες που δήλωναν ότι έπιναν μπίρα περιστασιακά – από εβδομαδιαία έως μηνιαία κατανάλωση – εμφάνιζαν περίπου 30% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος σε σχέση με εκείνες που δεν έπιναν καθόλου. Η συσχέτιση παρέμεινε κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρακολούθησης. Δείτε τη δημοσίευση της μελέτης.

Στη διάρκεια των 32 ετών, 185 από τις γυναίκες της μελέτης υπέστησαν έμφραγμα, 162 εγκεφαλικό επεισόδιο, 160 εμφάνισαν διαβήτη και 345 διαγνώστηκαν με καρκίνο.

Δεν σημαίνει «πιείτε μπίρα για την καρδιά»

Εδώ βρίσκεται η σημαντική επιστημονική υποσημείωση. Η έρευνα ήταν παρατηρητική. Κατέγραψε δηλαδή μια συσχέτιση, αλλά δεν απέδειξε ότι η ίδια η μπίρα ήταν η αιτία για τη μείωση του κινδύνου εμφράγματος.

Οι γυναίκες που καταναλώνουν μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να διαφέρουν από όσες απέχουν εντελώς ως προς πολλούς άλλους παράγοντες, όπως διατροφή, άσκηση, κοινωνικές συνθήκες ή γενικότερο τρόπο ζωής. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη αρκετούς τέτοιους παράγοντες, χωρίς όμως μια παρατηρητική μελέτη να μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

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Η άλλη όψη του αλκοόλ

Μάλιστα, η ίδια έρευνα περιείχε και ένα εύρημα που λειτουργεί ως ισχυρή προειδοποίηση απέναντι σε οποιαδήποτε απλουστευμένη ανάγνωση. Η υψηλή κατανάλωση ισχυρών αλκοολούχων ποτών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Επομένως, το μήνυμα δεν είναι ότι μια γυναίκα που δεν πίνει πρέπει να αρχίσει να καταναλώνει μπίρα για να προστατεύσει την καρδιά της.

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Η συγκεκριμένη σουηδική μελέτη παραμένει ενδιαφέρουσα επειδή βασίστηκε σε εξαιρετικά μακρά περίοδο παρακολούθησης και κατέγραψε μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ περιστασιακής κατανάλωσης μπίρας και μικρότερης συχνότητας εμφράγματος.

Όμως άλλο η συσχέτιση και άλλο η θεραπεία ή πρόληψη. Και όταν μιλάμε για αλκοόλ, η ποσότητα, η συχνότητα, η ηλικία και η συνολική κατάσταση της υγείας μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα.

Έτσι, το «30% λιγότερος κίνδυνος» αποτελεί ένα ενδιαφέρον επιστημονικό εύρημα, όχι μια συνταγή που λέει ότι η μπίρα είναι φάρμακο για την καρδιά.

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