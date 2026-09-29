Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ' διόρισε τη Φατίμα Εζάρα Ελ Μανσούρι ως την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία του Μαρόκου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανάδειξη του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας στην πρώτη θέση των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η νέα πρωθυπουργός ανέλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού και την ευθύνη υλοποίησης οικονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα επιβλέψει τις προετοιμασίες για το Μουντιάλ του 2030, το οποίο η χώρα θα συνδιοργανώσει με την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ διόρισε την Τρίτη τη Φατίμα Εζάρα Ελ Μανσούρι ως την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Μαρόκου, αφού το φιλελεύθερο-κεντρώο κόμμα της αναδείχθηκε πρώτο στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού.

Ο βασιλιάς ζήτησε από την Ελ Μανσούρι να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, ανέφερε το παλάτι σε δήλωσή του.

Advertisement

Advertisement

Le Roi Mohammed VI reçoit Fatima Zahra El Mansouri et la nomme 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 femme à la tête du gouvernement dans l’histoire du Maroc.



🇲🇦✅ pic.twitter.com/pWVAh8Yqhb — FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 29, 2026

Το Κόμμα Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM) της Ελ Μανσούρι ιδρύθηκε το 2008 από έναν σύμβουλο του βασιλιά και έκτοτε έχει αναδειχθεί ως το αντίπαλο δέος στο ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), υποστηρίζοντας τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό και κοσμικές απόψεις.

Το Μαρόκο είναι μια συνταγματική μοναρχία, όπου ο βασιλιάς διατηρεί ευρείες εξουσίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και άλλων βασικών τομέων.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Μαρόκου, ο βασιλιάς διορίζει τον αρχηγό της κυβέρνησης από το πολιτικό κόμμα που κερδίζει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το PAM, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στον απερχόμενο συνασπισμό, ανέβηκε στην πρώτη θέση, ενισχυμένο από την προσέλκυση του Φούζι Λεκτζάα, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου και δύο φορές υπεύθυνου για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

C'est la toute première femme cheffe du gouvernement de l’histoire du Maroc 🇲🇦



Parcours, ascension politique, vie personnelle… Voici ce qu’il faut savoir sur Fatima-Zahra Mansouri. pic.twitter.com/pcDM416iq3 Advertisement September 29, 2026

Η Ελ Μανσούρι, δικηγόρος που διετέλεσε υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση και δήμαρχος του Μαρακές, θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού και θα υποβάλει κατάλογο με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου προς έγκριση από τον βασιλιά.

«Χωρίς κόκκινες γραμμές»

Η νέα κυβέρνηση θα επιβλέψει τα τελευταία στάδια ενός προγράμματος ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προετοιμασία του Μουντιάλ του 2030, το οποίο το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Θα εφαρμόσει επίσης οικονομικές πολιτικές με στόχο την αντιμετώπιση της ευρείας δυσαρέσκειας των νέων, ένα ζήτημα που τέθηκε σε πρώτο πλάνο από τη μαζική εισροή στα σύνορα προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο και τις αιματηρές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία της Γενιάς Ζ πέρυσι.

Advertisement

Το PAM κέρδισε 97 έδρες, ακολουθούμενο από τους εταίρους του στην απερχόμενη κυβέρνηση, το φιλελεύθερο-κεντρώο Εθνικό Συνασπισμό Ανεξάρτητων (RNI) με 66 έδρες και το συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα Istiqlal με 65.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PAM είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραμείνει σε συνασπισμό με το RNI — τα δύο κόμματα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για πολιτικές αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας να αναχαιτίσουν τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Ωστόσο, η Ελ Μανσούρι δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα θέσει «κόκκινες γραμμές» όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. «Έχουμε γυρίσει σελίδα», είπε.

Advertisement

Ο Αμπντελαχ Μπενκιράν, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του PJD, το οποίο κέρδισε 54 έδρες, δήλωσε ότι το κόμμα θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Τρία αριστερά κόμματα κατέλαβαν μικρότερο ποσοστό εδρών.

Η εκλογική συμμετοχή, η οποία παρακολουθήθηκε στενά ως δείκτης εμπιστοσύνης στους εκλεγμένους θεσμούς, μειώθηκε σε περίπου 38% από το 50% περίπου των προηγούμενων εκλογών πριν από πέντε χρόνια, όταν το μετριοπαθές ισλαμιστικό PJD υπέστη συντριπτική ήττα μετά από μια δεκαετία στην εξουσία.

Advertisement

Τα τελευταία χρόνια, ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ είχε διορίσει μια γυναίκα σύμβουλο και το Μαρόκο έχει γυναίκες σε υψηλές θεσμικές θέσεις. Η απερχόμενη κυβέρνηση είχε τέσσερις γυναίκες υπουργούς.

Advertisement