Σε μήνυμα στα εβραϊκά η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ουσιαστικά εξέδωσε θανατική ποινή για τους ομήρους επαναλαμβάνοντας ότι «η χερσαία εισβολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη της Γάζας σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει χάσει κάθε πιθανότητα να βγάλει τους ομήρους του από την περιοχή – νεκρούς ή ζωντανούς.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς περιγράφουν ως «αποχαιρετιστήρια» τη φωτογραφία» 48 αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα,. Στην εικόνα που συνοδεύει το βίντεο κάθε όμηρος φέρει την ετικέτα «Ron Arad», σε αναφορά στον λοχαγό της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που εξαφανίστηκε στον Λίβανο το 1986 και πιστεύεται ότι έχει συλληφθεί.

Al-Qassam Brigades publishes:



“Because of Netanyahu's refusal and Zamir's submission; a farewell picture at the start of the military operation in Gaza” pic.twitter.com/PyvpjorKQj — 🇵🇸🔻 (@illestfalasteen) September 20, 2025

«Οι κρατούμενοί σας είναι κατανεμημένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους όσο ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει. Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα παραλάβετε κανέναν κρατούμενο, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό, και η μοίρα τους θα είναι η ίδια με αυτή του (Ρον Αράντ)», αναφέρεται.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών διοργανώνει νέα διαμαρτυρία ενώ έδωσε φωτογραφία από τις κινητοποιήσεις έξω από το σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, όπου και η μητέρα του Ισραηλινού ομήρου Matan Zangauker, εκφράζει την αγωνία , την οργή και την απελπισία της.