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Στο πλαίσιο αυτό, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις μεταβαίνει στην Τουρκία για τον Οικονομικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου, με στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην οικονομική ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης.

Ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, καθώς και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η Κομισιόν χαρακτηρίζει πλέον την Τουρκία βασικό εταίρο, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των διαλόγων και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

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Λίγες μόλις ώρες μετά το κοινό ανακοινωθέν Φιντάν, Κάλας, Κος και Μπρούνερ στην Άγκυρα, με το οποίο ΕΕ και Τουρκία συμφώνησαν να προγραμματίσουν νέους γύρους διαλόγων υψηλού επιπέδου πριν από το τέλος του έτους, η Κομισιόν περνά ήδη στο επόμενο βήμα της ευρωτουρκικής επαναπροσέγγισης.

Μετά την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, και με το κοινό ανακοινωθέν ακόμη «ζεστό», σειρά παίρνει τώρα ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις. Θα βρίσκεται στην Τουρκία την Πέμπτη και την Παρασκευή για τον Οικονομικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας, βάζοντας στο τραπέζι οικονομική ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών.

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Η χρονική αλληλουχία είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη. Αμέσως μετά τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ενώ η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, οι ευρωπαϊκές επαφές με την Τουρκία επανεκκινούν η μία μετά την άλλη, με την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ασφάλεια και τις επενδύσεις να περνούν τώρα στο προσκήνιο.

Δεύτερος οικονομικός διάλογος μετά την αποκατάστασή του

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η επίσκεψη Ντομπρόβσκις θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τουρκικές αρχές, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εκπροσώπους επιχειρήσεων, με αντικείμενο τις οικονομικές προοπτικές, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ασφάλεια και τις δυνατότητες ενίσχυσης των οικονομικών και επενδυτικών δεσμών ΕΕ-Τουρκίας.

Πρόκειται για τον δεύτερο Οικονομικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου με την Τουρκία από τότε που αποκαταστάθηκε πέρυσι, στο πλαίσιο της ευρωτουρκικής επαναπροσέγγισης και της «αναζωογονημένης ατζέντας» που είχαν εγκρίνει οι ηγέτες της ΕΕ το 2024.

Το έδαφος είχε ήδη στρωθεί στο κοινό ανακοινωθέν της Άγκυρας, όπου οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να προγραμματίσουν νέους διαλόγους υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων για την οικονομία και το εμπόριο. Στο ίδιο κείμενο, ΕΕ και Τουρκία «επαναβεβαίωσαν την προθυμία τους» να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό της.

Το οικονομικό σκέλος δεν περιορίζεται, όμως, στο εμπόριο. Το ανακοινωθέν έκανε επίσης λόγο για «συμπεριληπτική και αμοιβαία προσέγγιση» στη βιομηχανική πολιτική, για πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, SEPA, αλλά και για συνεργασία σε ενέργεια, μεταφορές και ψηφιοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή Ντομπρόβσκις έρχεται να δώσει συνέχεια στην οικονομική πλευρά της ευρωτουρκικής επαναπροσέγγισης.

Έρχονται και άλλες συναντήσεις το φθινόπωρο με τον «βασικό εταίρο» της ΕΕ

Η ίδια η Κομισιόν σήμερα στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει την Τουρκία «βασικό εταίρο» της ΕΕ και δηλώνει ότι είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας, προαναγγέλλοντας περισσότερες ευκαιρίες διαλόγου το φθινόπωρο.

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Συνάντηση με Σιμσέκ και έμφαση στην οικονομική ασφάλεια

Την Πέμπτη, ο Ντομπρόβσκις θα συμμετάσχει, μαζί με τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου Μεχμέτ Σιμσέκ, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της κυβερνητικής συνάντησης Τουρκίας-ΕΕ.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την τουρκική οικονομία, στην οικονομική ασφάλεια και σε πιθανούς τομείς εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας.

Ο Επίτροπος θα συμμετάσχει επίσης σε συνεδρίαση για τη δραστηριοποίηση διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Τουρκία, μαζί με εκπροσώπους πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

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Επιχειρήσεις, επενδύσεις και επόμενοι διάλογοι

Ο Οικονομικός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου θα ακολουθηθεί από επιχειρηματική συνεδρίαση, την οποία ο Ντομπρόβσκις θα ανοίξει από κοινού με τον Μεχμέτ Σιμσέκ. Στη συνέχεια, ο Επίτροπος θα συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με επιχειρήσεις και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών δεσμών Τουρκίας-ΕΕ.

Την Παρασκευή, ο Επίτροπος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Σινάν Ουλγκέν, ακαδημαϊκό και πρόεδρο του Κέντρου Οικονομικών και Εξωτερικής Πολιτικής, στα γραφεία της Τουρκικής Ένωσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, στην οικονομική ασφάλεια και στις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας.

Η αποστολή Ντομπρόβσκις δείχνει ότι η επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών διαλόγων δεν μένει σε διπλωματικές διατυπώσεις. Μετά την πολιτική συνάντηση της Άγκυρας και το κοινό ανακοινωθέν για νέους διαλόγους υψηλού επιπέδου, η οικονομική ατζέντα παίρνει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και επιβεβαιώνει ότι οι Βρυξέλλες ανοίγουν ξανά, με ταχύτητα, πολλαπλούς διαύλους με την Τουρκία.

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