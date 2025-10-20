Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Γάζα, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από την πολιτική προστασία. Σημειώνεται πως το βράδυ της Κυριακής, οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν πως επιστρέφουν στην τήρηση των συμφωνηθέντων για την εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης». «Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά», συνέχισε ο κ. Τραμπ.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Χθες βράδυ, έπειτα από τις επιδρομές, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι αρχές του Ισραήλ, αφού κατηγόρησαν τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας, ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν «μέχρι νεοτέρας διαταγής» την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι σαν να ξανάρχισε ο πόλεμος. Ελπίζουμε η συμφωνία να αντέξει, αλλά η δύναμη κατοχής δεν τηρεί τίποτα, καμιά συμφωνία. Από το απόγευμα οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν πολύ, χτυπήθηκαν σπίτια, σκηνές και σχολείο. Χύνεται αίμα ξανά», συνόψισε ο Αμπντάλα Αμπού Χασανέιν, 29 ετών, στην Μπουρέιτζ (κεντρικά).

Προσεχής επίσκεψη

«Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στη Ράφα (νότια) και πλησίαζαν τομείς υπό ισραηλινό έλεγχο στη Μπέιτ Λάχια (βόρεια) προτού «εξαλειφθούν με πλήγμα».

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς τόνισε πως δεν έχει «καμιά γνώση συμβάντων ή εχθροπραξιών» στη Ράφα και επανέλαβε την «πλήρη δέσμευσή της να εφαρμόσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, πριν απ’ όλα την κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μαχητές της Χαμάς έβαλαν στο στόχαστρο αντιπάλους τους, μέλη άλλης ένοπλης ομάδας, στη Ράφα, κοντά σε σημείο όπου ήταν ανεπτυγμένα ισραηλινά άρματα μάχης.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε. «Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Στο μεταξύ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ σήμερα, ενώ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, θα αφιχθεί την Τρίτη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

Επαναπατρισμός λειψάνων

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε τη 13η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατούμενων, τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε ακόμη από την 7η Οκτωβρίου 2023 και επαναπάτρισε μέχρι στιγμής 12 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν.

Χθες το παλαιστινιακό κίνημα ανακοίνωσε πως βρήκε τη 13η σορό ομήρου και δεσμεύτηκε πως θα το επέστρεφε αργότερα στο Ισραήλ «αν το επέτρεπαν οι συνθήκες».

Το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο για να ανοίξει το πέρασμα στα σύνορα της Αιγύπτου στη Ράφα, κρίσιμο για την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, τον επαναπατρισμό όλων των θανόντων ομήρων.

Έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, υπό πίεση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, το Ισραήλ και η Χαμάς έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Στην έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.159 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.