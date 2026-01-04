Με δηλώσεις που σκιαγραφούν τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη και κράτηση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, παρενέβη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (03/01) στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα».

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας, μόνο εφόσον αυτοί προχωρήσουν σε «σωστές αποφάσεις». Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρά μέσα πίεσης, όπως το εμπάργκο πετρελαίου, τα οποία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται εφόσον κριθεί απαραίτητο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η αμερικανική πλευρά θα αξιολογεί στο μέλλον τις ενέργειες της νέας ηγεσίας.

Πηγή: Reuters

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και ανάληψης της διακυβέρνησης της Βενεζουέλας ή ανάπτυξης στρατευμάτων. Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι, αν και καμία επιλογή δεν αποκλείεται δημοσίως, αυτή τη στιγμή η βασική πίεση ασκείται μέσω οικονομικών μέτρων και όχι στρατιωτικής παρουσίας.

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη σε επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου κρατείται εν αναμονή δίκης στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για «ναρκο-τρομοκρατία». Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, καθήκοντα προέδρου ανέλαβε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά από σχετική εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρακολουθήσουν τις κινήσεις της Ροντρίγκες και των υπόλοιπων αξιωματούχων που παραμένουν στην εξουσία, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Υπογράμμισε ότι η βασική διαφορά με τον Μαδούρο ήταν πως επρόκειτο για έναν ηγέτη με τον οποίο, όπως είπε, δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασίας και ο οποίος δεν τηρούσε τις συμφωνίες του.

Σε ερωτήσεις για το αν η Ουάσινγκτον θα στηρίξει πρόσωπα της αντιπολίτευσης, όπως τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέφυγε να πάρει θέση. Τέλος, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα στην εσωτερική πολιτική της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν αποτελεί «Λιβύη, Ιράκ ή Αφγανιστάν», αλλά μια διαφορετική περίπτωση που αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο στρατός αναγνωρίζει τη Ντ. Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας

Την επομένη της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος.

Ο στρατηγός επικαλέστηκε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η Ροντρίγκες αναλαμβάνει την εξουσία για διάστημα 90 ημερών. Παράλληλα, ζήτησε την απελευθέρωση του Μαδούρο και καταδίκασε τη θανάτωση μελών της προσωπικής του ασφάλειας, κάνοντας λόγο για «εν ψυχρώ» δολοφονία.

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου έχασε τη ζωή του κατά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένοι αριθμοί. Ο Παντρίνο δήλωσε ότι ο στρατός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και κάλεσε τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

Συμβούλιο της Ευρώπης: «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου», εγείρει η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δήλωσε την Κυριακή ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

«Ως πολυμερής περιφερειακός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί ότι οποιαδήποτε χρήση βίας στο έδαφος άλλου κράτους εγείρει σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη μη παρέμβαση», έγραψε ο Μπερσέ σε ανακοίνωσή του.

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης προειδοποίησε για τον κίνδυνο «επιδείνωσης της πόλωσης στη Βενεζουέλα, σε ολόκληρη την περιοχή και παγκοσμίως, μεταξύ εκείνων που καταδικάζουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εκείνων που τη θεωρούν δικαιολογημένη. Αυτές οι διαιρέσεις αποδυναμώνουν τα θεμέλια της διεθνούς ασφάλειας».

Πηγή: Reuters

«Είτε μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος είτε για ξένη επιρροή, πολύ συχνά εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και δύο σταθμά, που υπαγορεύονται από στρατηγικά συμφέροντα ή ιδεολογική εγγύτητα και όχι από κοινές και συνεπείς νομικές αρχές», υπογραμμίζει ο Μπερσέ.

«Το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό ή είναι άνευ νοήματος», επιμένει. «Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», συμπλήρωσε.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «ηγηθούν» της μετάβασης στη Βενεζουέλα, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε μια «ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που θα σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

