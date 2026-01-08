Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Μακρόν στο X, «Η Γαλλία αποφάσισε να ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur». Προηγουμένως, το BFMTV είχε αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την απόφασή του για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur.

Η θέση του Μακρόν – «Είναι προϊόν άλλης εποχής»

Ο Μακρόν τόνισε: «Η Γαλλία στηρίζει το διεθνές εμπόριο, όμως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι προϊόν μιας άλλης εποχής, καθώς διαπραγματεύεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασισμένη σε παρωχημένες παραμέτρους (εντολή του 1999).

Αν και η διαφοροποίηση στις εμπορικές σχέσεις είναι αναγκαία, το οικονομικό όφελος της συμφωνίας για τη γαλλική και ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα είναι περιορισμένο (+0,05% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Η συμφωνία δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων και κρίσιμων αγροτικών τομέων, που είναι θεμελιώδεις για τη διατροφική μας αυτονομία».

Από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ο Μακρόν υποστηρίζει μια πιο δίκαιη συμφωνία για την προστασία των γαλλικών αγροτών, επισημαίνοντας ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος που πρέπει να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Είχαμε διατυπώσει τρία αιτήματα, τα οποία εξελίχθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση: Εξασφαλίσαμε μια ειδική ρήτρα διασφάλισης, ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης» στις αγροτικές εισαγωγές από τις χώρες του Mercosur σε περίπτωση αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ρήτρα αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μεταβολής μόλις 5% στις τιμές και στους όγκους των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων, κατόπιν αιτήματος ενός μόνο κράτους-μέλους ή εκπροσώπων αγροτικών κλάδων.

Αυτό αποτελούσε ισχυρό αίτημα των αγροτικών συνδικάτων. Μέτρα διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των εισαγωγών, θα μπορούν να επιβληθούν πολύ γρήγορα. Εξασφαλίσαμε μέτρα αμοιβαιότητας στους όρους παραγωγής (μέτρα «καθρέφτη»). Οι παραγωγοί μας τηρούν τα πιο φιλόδοξα πρότυπα παγκοσμίως σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές ή τη χρήση αντιβιοτικών, ώστε να μην ανταγωνίζονται αθέμιτα τους αγρότες μας. Η Επιτροπή ανακοίνωσε την εφαρμογή αυτής της αμοιβαιότητας για αρκετές φυτοφαρμακευτικές ουσίες που μόλις απαγορεύσαμε σε εθνικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί για όλα τα φυτοφάρμακα και τις ζωοτροφές.

Αυτές οι εξελίξεις ανταποκρίνονται σε ένα πάγιο αίτημα των αγροτών μας. Δεν υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια χωρίς ελέγχους: Εξασφαλίσαμε την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στην Ευρώπη και τη διενέργεια κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στις τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί, ιδίως του Mercosur, τηρούν τους κανόνες μας. Η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας (task force) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων προοιωνίζεται τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης υγειονομικού ελέγχου, την οποία η Γαλλία ζητά εδώ και καιρό. Αρκετές από αυτές τις προόδους πρέπει ακόμη να οριστικοποιηθούν και η Γαλλία θα το διασφαλίσει.

Επιπλέον, εξασφαλίσαμε σημαντικές δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση για τη γεωργία στις 7 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες: Πρώτον, όσον αφορά το ύψος των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόσθετο ποσό 45 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμο από το 2028, πέραν των σχεδόν 294 δισ. ευρώ που έχουν διασφαλιστεί για τις άμεσες ενισχύσεις στο αγροτικό εισόδημα. Σε αυτή τη βάση, η Γαλλία θα έχει τα μέσα να εγγυηθεί τη διατήρηση του σημερινού ύψους των ενισχύσεων στο εθνικό της αγροτικό σχέδιο έως το 2034.

Δεύτερον, όσον αφορά τα λιπάσματα, δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών λόγω του φόρου άνθρακα στα σύνορα της Ένωσης. Παρά αυτές τις αδιαμφισβήτητες προόδους, πρέπει να διαπιστωθεί μια ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας, όπως έδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και στη Γερουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας. Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που αποσπάσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτεραιότητα σήμερα παραμένει η επιτάχυνση της ατζέντας μας για προστασία, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις. Όπως έγραφε το Bloomberg, σε δημοσίευμά του, εάν επιτευχθεί συμφωνία, η ΕΕ θα αποδείξει ότι μπορεί να επιδείξει τη δύναμή της στη διεθνή σκηνή, μετά τις κατηγορίες για αδυναμία που της απηύθυναν οι ΗΠΑ. Η ΕΕ επιδιώκει να προβάλλει μεγαλύτερη οικονομική επιρροή, καθώς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Πεκίνο, εν μέσω των ολοένα και πιο τεταμένων εμπορικών σχέσεων.

Η στάση της Ιταλίας

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει μια αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών, καταργώντας σταδιακά τους δασμούς σε προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα και παρέχοντας στην Ευρώπη ευρύτερη πρόσβαση στον τεράστιο γεωργικό τομέα του Mercosur.

Η συμφωνία θα προσφέρει και στις δύο πλευρές μια εναλλακτική λύση έναντι των ΗΠΑ, μετά την επιβολή μιας σειράς παγκόσμιων δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά το παρελθόν έτος. Η ΕΕ δεν κατάφερε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τον περασμένο μήνα, μετά την εκστρατεία που οδήγησαν η Ιταλία και η Γαλλία για την αναβολή της, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούσε να στερείται των κατάλληλων μέτρων προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Η Μελόνι ζητούσε επιπλέον διασφαλίσεις για τον αγροτικό τομέα, καθώς και πρόσθετα κονδύλια για τους αγρότες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σήμερα, βέβαια, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ιταλία σχεδιάζει να υποστηρίξει τη συμφωνία, αλλάζοντας στάση. Ένας εκπρόσωπος της ιταλικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.