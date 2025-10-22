Η οργάνωση Χαμάς προχωρά στην «ανάκτηση του ελέγχου της Γάζας», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν απευθύνοντας έκκληση για επείγουσα εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και διακυβέρνησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο του θύλακα, της διοίκησης και πραγματοποιεί μία εκστρατεία καταστολής των αντιφρονούντων αφού οι Αμερικανοί της άφησαν να εννοηθεί ότι θα έχει λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσει τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε η εκπρόσωπος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Στο πλαίσιο αυτό, είναι επείγον να εφαρμοσθεί η δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός με τρεις προτεραιότητες, την ανθρωπιστική αρωγή, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση», είπε.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραδέχθηκε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση του θύλακα θα είναι ένα «πολύ δύσκολο» εγχείρημα.

Πολλά σημεία της συμφωνίας που παρουσιάσθηκε πανηγυρικά από τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν σε εκκρεμότητα, ανάμεσά τους και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το επείγον άνοιγμα όλων των συνοριακών περασμάτων για την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

