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Η Γερμανία θα αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους cruise τύπου Tomahawk και θα τους εγκαταστήσει στο έδαφός της, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς- μια κίνηση που συνιστά δραματική αναβάθμιση των γερμανικών δυνατοτήτων για πλήγματα σε μεγάλη απόσταση και ισχυρό μήνυμα προς τη Ρωσία.

Ο Μερτς είπε σε βουλευτές ότι είχε κλείσει τη συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προσθέτοντας πως οι συναντήσεις την Τρίτη και την Τετάρτη ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

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«Κλείνουμε ένα κρίσιμο στρατηγικό κενό στην άμυνά μας, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για την ανάπτυξη δικών μας ευρωπαϊκών συστημάτων και την εγκατάστασή τους στην Ευρώπη» πρόσθεσε.

U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής κυβέρνησης που επικαλείται το Reuters, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να δώσει τον Αύγουστο την έγκρισή της για αγορά πυραύλων Tomahawk από τη Γερμανία και εκτοξευτών Typhon σε «letter of intent» που υπεγράφη την Τρίτη. Ο αριθμός των πυραύλων και των εκτοξευτών που σχεδιάζει να προμηθευτεί η Γερμανία δεν έχει γίνει γνωστός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Μάιο πως θα μείωνε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, κάτι που προκάλεσε σημαντικές αμφιβολίες για τη μοίρα παλαιότερου σχεδίου επί κυβέρνησης Μπάιντεν για ανάπτυξη αμερικανικής μονάδας με πυραύλους Tomahawk στη Γερμανία.

Η Γερμανία κατασκευάζει τους δικούς της πυραύλους cruise, τους Taurus, εμβέλειας περίπου 500 χλμ, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη αυτής των Tomahawk (που έχουν περίπου τριπλάσια με πενταπλάσια εμβέλεια).

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της γερμανικής αποτρεπτικής ισχύος απέναντι στη Ρωσία και υποδεικνύει βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ- Γερμανίας μετά τα «καρφιά» που αντάλλαξαν Τραμπ και Μερτς τους τελευταίους μήνες.

Το αρχικό σχέδιο για την ανάπτυξη μονάδας με πυραύλους στη Γερμανία αποτελούσε απάντηση στην εγκατάσταση πυραύλων Iskander από τη Ρωσία στο Καλίνινγκραντ, από όπου μπορούσαν να χτυπήσουν το Βερολίνο. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν διαθέτει χερσαία συστήματα πυραύλων μακράς εμβέλειας- ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει Tomahawk που εκτοξεύονται από υποβρύχια, με εμβέλεια 1.600 χλμ, και η Γαλλία έχει δικούς της πυραύλους cruise, επίσης για εκτόξευση από υποβρύχια, με εμβέλεια 1.000 χλμ.

Σημειώνεται πως στην αναμέτρηση ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μεγάλες ποσότητες πυραύλων Tomahawk και η αναπλήρωση των αποθεμάτων όσο πιο γρήγορα γίνεται φαίνεται να εξελίσσεται σε πρόκληση για τις παραγωγικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως η Γερμανία εξετάζει και το ενδεχόμενο προμήθειας του φθηνού ουκρανικού πυραύλου Flamingo, καθώς και άλλες εναλλακτικές.

Με πληροφορίες από Reuters, Financial Times