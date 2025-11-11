Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας πληροφοριών, υπό την άμεση εποπτεία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Επιτροπής, η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. «Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον και, για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών», ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κομισιόν μελετά τη σύσταση μιας ειδικής μονάδας, όπως τόνισε, που θα υπάγεται στο γραφείο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, η οποία θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και θα ενισχύει τις ικανότητες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Η νέα αυτή δομή, πρόσθεσε, θα συμπληρώνει τη σημερινή Διεύθυνση Ασφάλειας της Επιτροπής και θα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Το σχέδιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και εσωτερικών διαβουλεύσεων.

Το δημοσίευμα των FT, αναφέρει ότι ο νέος οργανισμός θα συγκεντρώνει αξιωματούχους από όλο το δίκτυο υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ, με στόχο τη διασταύρωση δεδομένων και την αξιοποίηση κοινών αναλύσεων.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία φέρεται να προκαλεί αντιδράσεις από ανώτερους αξιωματούχους της ΕΥΕΔ, η οποία εποπτεύει το Κέντρο Πληροφοριών και Κατάστασης (Intcen) της Ένωσης. Εκφράζονται φόβοι ότι η νέα μονάδα θα επικαλύπτει τις αρμοδιότητες του Intcen και θα απειλήσει τον ρόλο του, αν και πηγές της Επιτροπής διαβεβαιώνουν ότι οι δύο δομές θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί διαχρονικά ένα ευαίσθητο ζήτημα για τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς χώρες με ανεπτυγμένες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Γαλλία, εμφανίζονται επιφυλακτικές στη διαμοίραση ευαίσθητων δεδομένων με τους εταίρους τους. Η παρουσία φιλορωσικών κυβερνήσεων, όπως στην Ουγγαρία, έχει περιπλέξει περαιτέρω τη συνεργασία.

Παράλληλα, αρκετά κράτη μέλη εκτιμάται ότι θ εκφράσουν την ενόχληση τους απέναντι σε ενδεχόμενη διεύρυνση των εξουσιών της Κομισιόν ιδίως όταν αφορά στον τομέα της συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών.