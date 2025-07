Με φόντο τον φόβο της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας και την ανησυχία για πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από τις δεσμεύσεις τους στο ΝΑΤΟ, o Eπίτροπος Αμυντικής Βιομηχανίας, Άντριους Κουλίμπιους και η Υπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας παρουσίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα – Readiness 2030 η οποία θα συζητηθεί μεταξύ των ηγετών των 27 κρατών μελών της ΕΕ κατά το αυριανό ευρωπαϊκό συμβούλιο. Εκτός του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού των 150 δισ μένουν οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Βρετανία, αλλά υπάρχουν παραθυράκια.

Επίσης, γίνεται σαφές ότι δεν προτείνεται ένας ευρωπαϊκός στρατός, αντίθετα η εστίαση είναι στην υποστήριξη των εθνικών δυνάμεων και τη διαλειτουργικότητα.

Η «Λευκή Βίβλος» μεταξύ άλλων προβλέπει κοινές αγορές όπλων, προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τομείς στους οποίους πρέπει να καλυφθούν συλλογικά τα κενά.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ενδείξεις αποστασιοποίησης των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Οι εξελίξεις αυτές ωθούν την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα και να ενισχύσει τη δική της στρατηγική αυτονομία.

Παράλληλα, η διαπραγμάτευση για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποκαλύπτει εντάσεις με τα σχέδια της ΕΕ. Όπως έχει γίνει γνωστό ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε εκεχειρία τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα λαμβάνει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της ΕΕ να ενδυναμώσει το Κίεβο, δημιουργώντας ένα διπλωματικό και στρατηγικό δίλημμα.

Today, HRVP @kajakallas & Commissioner @KubiliusA presented the White Paper on the future of European Defence, together with the @EU_Commission – ReArm Europe plan – Readiness 2030.



To reach a strong 🇪🇺 Defence posture by 2030, the White Paper provides a blueprint for action⤵️ pic.twitter.com/VRsHYBNXoB