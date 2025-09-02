Το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Γαλλίας δηλώνει έτοιμο για νέες εκλογές, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης τη Δευτέρα.

Η Μαρίν Λεπέν και ο πρόεδρός του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντέλα έχουν σήμερα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αυτή την εβδομάδα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να αποφύγει την πρόταση μομφής της 8ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα, που κατέχει την πλειοψηφία των ερδών στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και προηγείται στις δημοσκοπήσεις για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές, έχει ξεκαθαρίσει πως σκοπεύει να ρίξει την κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αριστερά, η οποία παραμένει ισχυρή στο κοινοβούλιο, κάτι που δείχνει πως οι μέρες του Μπαϊρού ως πρωθυπουργού είναι μετρημένες.

Πιθανή η προσφυγή στις κάλπες

Αν και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε απλώς να διορίσει νέο πρωθυπουργό, ο Μπαρντέλα δήλωσε τη Δευτέρα πως η πολιτική στασιμότητα ενδέχεται να οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες εκλογές.

«Δεν βλέπω άλλη επιλογή σήμερα πέρα από το να συμβουλευτούμε ξανά τον γαλλικό λαό, ώστε να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πλειοψηφία και να δοθεί ξεκάθαρη κατεύθυνση στη χώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Παρίσι, λίγο πριν από συνάντηση του κόμματος για τον καθορισμό της στρατηγικής του.

Σε ανάλογο ύφος, η Λεπέν ανέφερε πως το κόμμα της είναι έτοιμο οποιαδήποτε στιγμή ο Μακρόν αποφασίσει να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, «είτε σήμερα είτε σε τρεις μήνες».

Κλειστά χαρτιά από Μακρόν

Ο Μακρόν μέχρι στιγμής αποφεύγει να σχολιάσει δημόσια τις επιλογές του σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, ενώ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά τις σχετικές πιέσεις ορισμένων κομμάτων.

Ωστόσο, η ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης θα επαναφέρει την πολιτική αβεβαιότητα που ο Μακρόν προσπαθεί να ξεπεράσει από πέρσι, όταν προκήρυξε πρόωρες εκλογές που κάτι που θεωρήθηκε λανθασμένη επιλογή.

Μετά από μήνες σχετικής σταθερότητας, η Γαλλία οδηγήθηκε ξανά σε κρίση όταν ο Μπαϊρού προκήρυξε την ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει τη συζήτηση για τις σχεδιαζόμενες περικοπές δαπανών.

Ανησυχία στις Αγορές

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για αυξημένο πολιτικό ρίσκο, το οποίο απειλεί να εκτροχιάσει την εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, καθώς κάποιες επιχειρήσεις αναβάλλουν προσλήψεις και επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός είχε προτείνει περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων, μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να μειωθεί το έλλειμμα του 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ, από 5,4% που αναμένεται φέτος.

Για να αποφύγει την παραίτηση, ο Μπαϊρού θα πρέπει να πείσει είτε την Ακροδεξιά είτε την Αριστερά να απόσχουν τουλάχιστον από την ψήφο. Ο ίδιος δήλωσε την Κυριακή πως απευθύνεται σε όλα τα κόμματα, αν και αναγνώρισε ότι το ενδεχόμενο επίτευξης συμβιβασμού είναι χαμηλό:

«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο», είπε σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό. «Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός».

Νομικά εμπόδια για τη Λεπέν

Ωστόσο, η στρατηγική πίεσης του Εθνικού Συναγερμού συναντά νομικά εμπόδια. Τον Μάρτιο, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση και της επιβλήθηκε άμεση πενταετής απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές.

Η ίδια έχει προσβάλει τη δικαστική απόφαση, ωστόσο η τελική απόφαση δεν αναμένεται πριν το καλοκαίρι του 2026 — κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές αν αυτές διεξαχθούν φέτος το φθινόπωρο.

Ο Μπαρντέλα, πάντως, ο οποίος σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γαλλία, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα πως ενδέχεται να υπάρξει ένα «στενό νομικό παράθυρο» που θα επιτρέψει στη Λεπέν να είναι υποψήφια σε περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Η ίδια η Λεπέν υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να εγείρει συνταγματικά ζητήματα αναφορικά με την άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης, το οποίο αποτελεί το βασικό εμπόδιο για να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας.

Με πληροφορίες από Bloomberg

