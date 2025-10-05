Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεκαθαρίζει ότι η αλλαγή αποτελεί βασική του προτεραιότητα, σηματοδοτώντας μια μελλοντική μοναρχία που θα στηρίζεται περισσότερο στην ευελιξία. Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ ακολουθεί ήδη μια διακριτική αλλά σταθερή πορεία «εξέλιξης» του θεσμού, συνδυάζοντας ανανέωση με σεβασμό στην παράδοση, ώστε αυτή να υπηρετεί και να επικοινωνεί καλύτερα με το σήμερα.

Η βρετανική Telegraph αναφέρει ότι σε πρόσφατη εκδήλωση στο Dumfries House, χαρακτήρισε τους νέους που παρευρέθηκαν ως «changemakers» (δημιουργοί της αλλαγής), δίνοντας το στίγμα: αλλαγή μέσα από τη συνέχεια.

Η αυθεντικότητα στο επίκεντρο

Κεντρική αξία της νέας στρατηγικής είναι η αυθεντικότητα. «Το κοινό καταλαβαίνει αμέσως ποιος είναι επιφανειακός, καθώς χρειάζεται ειλικρίνεια», εξηγεί μία βασιλική πηγή. Από την πρώτη ημέρα της βασιλείας, το παλάτι παρουσίασε τον Κάρολο ως τριπλή φιγούρα: κυρίαρχο, υπηρέτη και γιο, έναν συνταγματικό ηγέτη, διαθέσιμο για την κοινωνία και έναν άνθρωπο που θρηνεί τη μητέρα του.

«Προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη συνέχεια και την αλλαγή, μετά από μια βασιλεία 70 ετών», σημειώνει ανώτερος σύμβουλος. Αυτή η ισορροπία φάνηκε ακόμη και σε μια μόνο ημέρα: από την επίσημη υποδοχή του Αμερικανού προέδρου στο Ουίνδσορ, μέχρι την αθόρυβη επίσκεψη σε γηροκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Περισσότερο προσεκτικός, όχι παρεμβατικός

Η Telegraph επισημαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνταγματική ουδετερότητα. Ο βασιλιάς Κάρολος έχει εγκαταλείψει τις επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει τις πολιτικά φορτισμένες δηλώσεις. Αντίθετα, στις επίσημες επισκέψεις του προβάλλει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, χρησιμοποιώντας τη θέση του ως μέσο ήπιας διπλωματίας. «Επιθυμεί να είναι μαζί με τον λαό, όχι αποκομμένος από αυτόν», αναφέρει πρόσωπο του παλατιού.

Δεν προσπαθεί να αντιγράψει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. «Ο διάδοχος πρέπει να είναι διαφορετικός, αλλά και λίγο όμοιος, έτσι διατηρείται ζωντανός ο θεσμός», λέει σύμβουλος. «Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει την επιβίωση του θεσμού: η ταυτόχρονη συνέπεια και προσαρμογή. Το λάθος είναι να πιστεύει κανείς ότι ο Κάρολος ήθελε –ή μπορούσε– να είναι ίδιος με τη μητέρα του».

Γεφυρώνοντας παρελθόν και παρόν

Ο βασιλιάς ενισχύει τις διαθρησκευτικές σχέσεις και τιμά τη μνήμη μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις: επίσκεψη στο Άουσβιτς για την 80ή επέτειο της απελευθέρωσης, πρώτη συμμετοχή βασιλιά σε καθολική κηδεία, καθώς και η ανάδειξη της γενιάς «Windrush» με πορτρέτα στη Βασιλική Συλλογή. «Θέλει να συμβάλει σε κάθε μεγάλο εθνικό ή διεθνές ζήτημα, εφόσον τηρείται η συνταγματική του θέση», επισημαίνει βασιλική πηγή.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η λειτουργία του παλατιού έχει γίνει πιο μεθοδική: εξάμηνοι σχεδιασμοί, σαφής ιεράρχηση ρόλων και πρόβλεψη για απρόοπτα. «Το σημαντικότερο αγαθό μας είναι ο χρόνος – μετά την υγεία του», σημειώνει μέλος της ομάδας του βασιλιά. Η επικοινωνιακή στρατηγική επίσης εξελίσσεται: δυναμική παρουσία στα social media και συνεργασίες με πλατφόρμες ντοκιμαντέρ. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κόσμο να έρθει σε εμάς, πρέπει να τον πλησιάσουμε», σχολιάζει συνεργάτης του παλατιού.

Οι δυσκολίες παραμένουν

Παρά τη θετική πορεία, δεν λείπουν οι προκλήσεις. Η εύθραυστη υγεία του βασιλιά και της πριγκίπισσας της Ουαλίας επέβαλε περιορισμούς. Ο πρίγκιπας Χάρι δεν συμμετέχει πια ενεργά, ενώ η Κοινοπολιτεία βλέπει κάποιες χώρες –ιδιαίτερα στην Καραϊβική– να επανεξετάζουν τον ρόλο του μονάρχη ως αρχηγού κράτους.

Ο Κάρολος καλείται επίσης να διαχειριστεί το αμφιλεγόμενο ζήτημα του πρίγκιπα Άντριου και το αν θα υπάρξει «επιστροφή» του πρίγκιπα Χάρι στο παλάτι. «Πρέπει να δώσει λύση προτού τα παραδώσει στον επόμενο», είναι το μήνυμα από το στένο του περιβάλλον.

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του με τον καρκίνο, ενάμιση χρόνο μετά την ενθρόνισή του, έδωσε μια ανθρώπινη διάσταση στη βασιλεία του. Το παλάτι μιλά για «ελεγχόμενη κατάσταση», με τον βασιλιά ενεργό και συχνά με χιούμορ για την κατάστασή του. «Ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος με όσα καταφέρνει, νιώθει πως έχει πολλά να προσφέρει. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο μοιάζει πιο ευτυχισμένος», λέει στενός συνεργάτης.

Προετοιμάζοντας τον διάδοχο

Το μοντέλο του πρίγκιπα Ουίλιαμ λειτουργεί παράλληλα, χωρίς σύγκρουση. Ο ρόλος του είναι διακριτός και η ομάδα του αναπτύσσει δικές της ιδέες, με στόχο την ομαλή μετάβαση στην επόμενη «αναγέννηση» της μοναρχίας.

Όπως λέει έμπειρος σύμβουλος του παλατιού, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι σαφής: «Δεν κοιτάμε μόνο το επόμενο βήμα, αλλά τον ορίζοντα». Παραπέμπει μάλιστα σε λόγια της βασίλισσας Ελισάβετ: «Αν κοιτάς τα πόδια σου, θα σκοντάψεις. Κοίτα τον ορίζοντα και αν βαδίζεις περίπου σωστά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις».

Το συμπέρασμα για την εποχή Κάρολου, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, είναι ξεκάθαρο: «Ελπίζω ότι όταν γραφτούν οι σελίδες της ιστορίας, θα πουν πως, παρότι η βασιλεία του δεν ήταν από τις μακροβιότερες, ήταν από τις καλύτερες. Ήταν ένας καλός βασιλιάς που άφησε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την ειρήνη και τον πλανήτη». Τρία χρόνια μετά την στέψη του, το παλάτι θεωρεί ότι κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από Telegraph