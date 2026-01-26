Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα καταλάβει δια της στρατιωτικής ισχύος ολόκληρη την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς -το 90% της οποίας ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Μόσχας-, αν το Κίεβο δεν δεχθεί να την παραδώσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τμήμα της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» παραπέμπει σ’ αυτά που η Ρωσία λέει πως συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στη διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

Η υποτιθέμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει να παραδώσει η Ουκρανία στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία ως όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά θετικά αυτό που αποκάλεσε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίσθηκαν χωρίς συμφωνία, αλλά περισσότερες συνομιλίες αναμένονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.