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Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται ήδη η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία έδωσε μια διαφορετική, πιο αισθησιακή νότα στην εορταστική περίοδο μέσα από τη νέα φωτογράφισή της για το brand εσωρούχων της, Syrn.

Η νεαρή ηθοποιός δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από ένα χειμερινό, παραμυθένιο σκηνικό, ποζάροντας με λευκά δαντελένια εσώρουχα και κάλτσες μέχρι τους μηρούς.

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«Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν της ξελογιάστρας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας με τον δικό της τρόπο το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας.

Στις φωτογραφίες, η Σουίνι φορά ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν της Syrn, αξίας 89 δολαρίων, και ασορτί στρινγκ που κοστίζει 29 δολάρια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ψηλές κάλτσες.

Η ηθοποιός είχε δώσει μια πρώτη γεύση από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια ήδη από τον περασμένο μήνα, μέσα από μια διαφήμιση εμπνευσμένη από γνωστές εορταστικές ταινίες.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια παρέπεμπε σε κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Μόνος στο σπίτι», ο «Γκριντς», η «Νεκρή Νύφη» και τα «Λευκά Χριστούγεννα», με τη Σίντνεϊ Σουίνι να μεταμορφώνεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές, συνδυάζοντας τη χριστουγεννιάτικη νοσταλγία με την αισθητική του brand της.