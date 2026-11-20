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Τραγικό απολογισμό με έξι νεκρούς, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, και τέσσερις τραυματίες είχε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) σε πενταώροφη πολυκατοικία στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας. Η έκρηξη, που αποδίδεται πιθανότατα σε διαρροή φυσικού αερίου, προκάλεσε τη μερική κατάρρευση του κτιρίου και εκτεταμένες καταστροφές.

Μέσα από τα συντρίμμια, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα τρίχρονο κοριτσάκι, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση. Η στιγμή της διάσωσης προκάλεσε χειροκροτήματα και επευφημίες από τους κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

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Ωστόσο, η χαρά για τη διάσωση του παιδιού επισκιάστηκε από την πληροφορία ότι μία από τις γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές ενδέχεται να ήταν η μητέρα του. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Γεωργίας, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.

Blast MIRACLE! – Rescuers pull a girl from the rubble of a Tbilisi home destroyed in a gas explosion. She had been trapped for more than eight hours. Doctors say she is doing well. November 19, 2026

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Πονιτσάλα της Τιφλίδας, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος της πενταώροφης πολυκατοικίας και εγκλωβίζοντας ενοίκους κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε όταν ένας κάτοικος προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιούσε αέριο.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί διαρροή και συσσώρευση φυσικού αερίου στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακόμη η ακριβής αιτία.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός μικρού παιδιού. «Στα συντρίμμια βρέθηκαν έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού ενός μικρού παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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An explosion authorities say was caused by a gas leak in a residential apartment building in a Tbilisi suburb has left several residents injured and seven people, including three children, trapped under rubble. 🔗 Read more: https://t.co/2ENZAHriVM https://t.co/qxjsNzGMOp — OC Media (@OCMediaorg) November 19, 2026

Τέσσερις τραυματίες – Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονο αγόρι

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα 11χρονο αγόρι, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και ομάδες διάσωσης, οι οποίες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω της μερικής κατάρρευσης του κτιρίου και του κινδύνου νέων καταπτώσεων.

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Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της ταυτοποίησης των θυμάτων.