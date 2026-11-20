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Μια νέα συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε ο βουλευτής του κόμματος στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καλογερόπουλος, προτείνοντας ουσιαστικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, ο βουλευτής αναρωτήθηκε γιατί η ΝΔ να μην αναζητήσει συμμάχους στον δεξιό πολιτικό χώρο, από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποκλείουν σήμερα το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

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«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας στο τραπέζι ένα ενδεχόμενο που αφορά την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σημείωσε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν σημαίνουν απαραίτητα πως θα διατηρήσουν την ίδια στάση και μετά την εκλογική αναμέτρηση, καθώς, όπως είπε, βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία», σχολίασε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν η παρέμβασή του συνιστά πολιτική «βόμβα», ο βουλευτής επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της δήλωσής του, απαντώντας με χιούμορ: «Όχι, βόμβα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…».

Η τοποθέτησή του δεν αποτελεί επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συμμαχιών σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Είχε προηγηθεί το «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Καλογερόπουλος απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική ατάκα. Πρόσφατα, ο βουλευτής της ΝΔ είχε χρησιμοποιήσει την έκφραση «τον ήπιαμε», σχολιάζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προκαλώντας αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τη νέα παρέμβασή του, αυτή τη φορά για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο βουλευτής επανέρχεται σε ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θα απασχολήσουν το πολιτικό σκηνικό μετά τις επόμενες εκλογές: ποιες επιλογές θα έχει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που δεν καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.